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吃飯總是三催四請？她納悶「為何要通知」 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，每次家裡準備吃飯時，長輩都會請她去通知其他家人用餐，讓她忍不住疑惑，「都已經是大人了，難道不知道吃飯時間到了嗎？」。圖／AI生成
一名網友分享，每次家裡準備吃飯時，長輩都會請她去通知其他家人用餐，讓她忍不住疑惑，「都已經是大人了，難道不知道吃飯時間到了嗎？」。圖／AI生成

一名網友分享，每次家裡準備吃飯時，長輩都會請她去通知其他家人用餐，讓她忍不住疑惑，「都已經是大人了，難道不知道吃飯時間到了嗎？」。貼文曝光後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，每逢家裡準備開飯，家人總會交代她「去叫妳爸來吃飯」，讓她一直無法理解，認為大家都已經是成年人，應該知道吃飯時間到了，應該不必特地一個一個去通知。

貼文一出後，引起多數網友共鳴，紛紛表示「尤其男方的爸媽，好像要別人叫才會餓」、「超討厭叫吃飯這件事，明知道煮好了，但沒人叫就繼續做自己的事，擺一個大爺模樣，不知道要吃飯就不要來吃」、「家人罵人的時候也常罵，什麼都要人叫，吃飯要不要人叫？根本雙標！」、「吃個飯三催四請的，請祖先吃供品祭拜也沒這麼累」、「然後叫了，又不趕快來吃，一直說你們先吃，你們先吃，明明根本沒事情要忙，一直裝忙」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出這是一種禮貌，回應、「小時候就把它當例行公事，所以從沒想過奇不奇怪」、「我家是會互相叫吃飯，感覺比較像通知一下飯煮好了，也是家庭凝聚力的一種」、「叫覺得還好，因為畢竟不知道何時煮好」、「在鄉下的時候，我阿嬤煮好飯就會跟我說打給你爸，叫他回來吃飯」。

各戶人家除了開飯需不需要叫之外，每個家庭也都有不同的煮菜習慣。本站曾報導，一名網友好奇詢問，有人家裡煮菜的時候會加味精嗎？短短一句話引來不少網友分享家中習慣。

對此，有一派網友指出「我阿嬤99歲，不加味精就不吃」、「煮飯20幾年，一直都會放」、「我都會，因為我媽會放，不放的話雖然也能吃，但感覺就不像媽媽的味道」、「放！味精是好東西」、「放味精會微甜不死鹹」、「放！如果不放，我媽覺得沒味道不想吃」。

不過，也有部分網友持相反意見，回應「不會、家裡也沒有味精」、「不會放…因為會口渴」、「不放，用昆布粉代替」、「不會放，只添加低鈉鹽！」、「不加，因為我家連味精都沒買！」。

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