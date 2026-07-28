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煮菜加「1調味料」才有媽媽的味道？ 過來人點頭：不放少一味

聯合新聞網／ 綜合報導
有不少家庭煮飯時，為了增加調味，會添加味精。圖／AI生成
有不少家庭煮飯時，為了增加調味，會添加味精。圖／AI生成

有不少家庭煮飯時，為了增加調味，會添加味精。一名網友好奇詢問，有人家裡煮菜的時候會加味精嗎？有支持者認為，味精能提升鮮味，是家中不可或缺的調味料；但也有網友反對，認為食材本身已有鮮味，且加味精吃完後容易口渴，因此平時幾乎不使用。

這名網友在社群平台「Threads」表示「你們家煮菜會放味精嗎？」，短短一句話引來不少網友分享家中習慣。

有網友指出「我阿嬤99歲，不加味精就不吃」、「煮飯20幾年，一直都會放」、「我都會，因為我媽會放，不放的話雖然也能吃，但感覺就不像媽媽的味道」、「放！味精是好東西」、「放味精會微甜不死鹹」、「放！如果不放，我媽覺得沒味道不想吃」。

不過，也有部分網友持相反意見，回應「不會、家裡也沒有味精」、「不會放…因為會口渴」、「不放，用昆布粉代替」、「不會放，只添加低鈉鹽！」、「不加，因為我家連味精都沒買！」。

味精其實是不少家庭必備常用的調味料，但有些人會覺得味精比較不健康。本站曾報導，營養師李婉萍指出，味精是一種麩胺酸的鈉鹽，其實在一些食物蔬果也吃得到，料理時應盡量避免味精和鹽一起使用，以免鈉含量過高。

李婉萍進一步指出，味精的鮮味就是肌苷酸和鳥苷酸，肌苷酸主要存在於肉類和魚類中，而鳥苷酸在菇類裡面。若料理時都會放味精，甚至與鹽並用，就會導致鈉攝取過量，產生口渴想喝水，甚至頭痛等症狀，因此最好多喝白開水來排掉鈉離子，而薑湯、薄荷茶也能降低噁心感。

李婉萍說明，一茶匙的鹽等於2000mg的鈉，如果真的要鹽與味精並用的話，建議可以三分之一茶匙的鹽（667mg鈉）+三分之二茶匙的味精（267mg鈉），總合起來有934mg的鈉，不只可以降低一半鈉攝取量，還能夠提升鮮味。

味精

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