別低估日本酷熱！他遊福岡熱到融化 旅台日人點頭：已留台南避暑

近日日本正遭受極端高溫侵襲，多地氣溫頻頻飆破攝氏40度。一名網友發文表示，他去日本福岡才發現體感溫度非常可怕，走在路上「一秒爆汗」，除了勸告民眾夏天去日本要三思外，也分享避暑3招，透過最簡單的方式盡可能地抵禦烈日所帶來的不適感。

根據日本氣象廳及NHK報導，日本在二十四節氣「大暑」（7月23日）當天共有六個地點氣溫突破攝氏40度，靜岡縣更測得41.1度，刷新今年全國最高溫紀錄，一周內已有逾1萬人因中暑送醫，日本政府更將近期高溫形容為「災害級」，呼籲民眾避免長時間戶外活動、適時補充水分、使用冷氣降溫，並特別留意夜間高溫對身體造成的負擔。

一名網友在Threads發文，呼籲到日本旅遊的台灣旅客「不要低估福岡現在的夏天」，他來到福岡之前，原本以為日本的高溫只不過是乾熱，但到了當地後，一出門瞬間「融化」，體感溫度高得非常誇張，光是走在路上就汗如雨下，戶外與有冷氣吹的室內完全是「兩個世界」。

原PO勸告，近期想赴福岡旅遊的台灣人三思，如果真的要前往，他分享3個簡單的避暑小技巧。首先是利用裝備抵禦高溫，旅客可以準備遮陽傘、隨身的小電風扇、防曬用品，並把以上物品列為「最高等級裝備」隨身攜帶。

再者，能走地下街就盡量走，例如位於福岡市中央區最繁華地段的「天神地下街」就是很好的選擇，在烈日高照時盡可能不要走到地面；最後，請安排室內商場的行程，否則一走到戶外就會直接被高溫融化，非常危險。

此文一出，有一位在台南定居的日本人回應，近年來日本夏天都遭遇了異常高溫，他以前都會在夏天回去日本，現在反而選擇「待在台南避暑」，等到冬天才回去。有網友驚訝地回應，沒想到有朝一日能看到台南成為避暑的地點，日本網友則說，比起日本，台南的確更舒適、涼爽，是很好的避暑之處。

還有其他仍在日本或剛回台灣的網友回報高溫情況，「還在福岡，熱死了，重點居然熱到晚上6點還在熱，汗直接用噴的」、「天神地下街也超熱」、「又曬又熱，一手拿傘一手拿風扇，直接取消了所有戶外活動」、「昨天剛回來，真的熱到爆炸，雨傘、電風扇真的不可少」。

另有網友分享自己的福岡行程，每天都是早上去一個景點而已，中午找有冷氣吹的店吃飯，再乖乖回飯店待到下午4點後再出門，否則一出門就會開始瘋狂流汗，非常不舒服。