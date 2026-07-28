明明是半導體王國…日網友不解「悠遊卡比西瓜卡慢半拍」 關鍵選擇曝光

一名日本網友soyamax近日在Threads發文拋出疑惑：「半導體王國台灣，為什麼悠遊卡的感應速度無法像日本西瓜卡（Suica）一樣迅速？」在半導體領域享譽全球的台灣，日常大眾運輸的刷卡體驗引起兩地網友熱烈討論。

對此，有不少網友留言分析，問題的關鍵在於「早期技術規格選擇」，而非「晶片製造實力」。悠遊卡採用的是國際普及率高的MIFARE規格，處理時間約0.5秒，而西瓜卡使用Sony專為公共運輸高流速設計的FeliCa技術，能在0.1秒內完成交易。網友指出，台灣若要升級至相同速度，全台捷運閘門、公車與超商設備都必須大規模翻新，龐大的後端設備成本才是主因。

另有網友提到，從全球看來，西瓜卡的超高速其實是特例。更有網友笑稱台灣悠遊卡勝在「創意無限」，有造型立體的吉伊卡哇或正露丸感應卡等，充滿玩心與周邊商機，也是日本沒有的特色。

除了技術規格，台灣和日本在手機支付的發展路線上也大不相同。日本部落客Makiyo發文指出，JR東日本因規模龐大，早在2016年就讓Apple特別在iPhone晶片中加入FeliCa規格；台灣則因交通體系權責較分散，悠遊卡與Apple的談判沉寂多年，最後台北捷運選擇直接支援國際標準，於全線閘門全面開放信用卡感應與Apple Pay快速交通模式。台日兩地各自在技術發展與現實考量下，展現出不同的交通支付風貌。