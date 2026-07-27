免韓國門號也不用護照！達人激推「美食訂位神級APP」 告別麻煩韓國朋友

赴韓國旅遊採購與品嚐在地美食是許多國人規劃行程時的必備重點，然而對於沒有韓國手機號碼或韓國門號的外國觀光客而言，預約熱門餐廳常常是一大考題。近期旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」在臉書分享實用旅遊資訊，指出不少人在使用地圖工具服務時，對於需要上傳個人護照資料感到疑慮或無法順利認證，其實現在已有免護照、免韓國電話號碼的韓國餐廳訂位APP「CATCHTABLE Global」可供旅客選擇使用。

粉專說明，使用者只需至應用程式商店搜尋下載「CATCHTABLE」國際版，切記不要下載到名稱為「캐치테이블」的韓國版。註冊時只需使用Email、Google或Apple帳號即可完成，搜尋想去的餐廳並選擇日期、時間與人數後即可查看空位。若部分餐廳要求支付訂金，國際版也支援海外信用卡，輸入聯絡電話時國碼選擇「+886」並填寫台灣手機號碼即可成功預約，再也不用特地拜託韓國朋友幫忙代刷或訂位。

除了提前預約功能之外，該應用程式也支援線上候位或現場掃描QR Code取號服務。粉專回憶，前幾年安國站的倫敦貝果爆紅時，許多外國觀光客就是透過這款APP進行現場掃碼取號，進而讓越來越多人注意到這個方便的工具。現在應用程式首頁更整理了「釜山必嚐」、「餐廳排名」、「人氣排隊店」、「剛開幕」等多元分類，對於對韓國不熟悉、不知道該吃什麼的旅客來說，是非常實用的參考指標。

不過粉專也特別提醒，並非所有韓國在地餐廳都會出現在國際版上，即便同一家餐廳能在韓國版找到，也不代表國際版一定有，尤其是一些規模較小或較為傳統的店家。但目前已有相當多網路上的熱門餐廳、新開幕店家與排隊名店進駐國際版，旅客在安排行程時，不妨先打開尋找看看，搞不好幾分鐘內就能自己搞定熱門餐廳的預約。

對於不想使用地圖護照認證或一直無法順利完成認證的自由行旅客來說，這項訂位工具無疑提供了全新的便利管道。妥善利用這類支援海外信用卡與台灣電話的國際版應用程式，不僅能省去麻煩朋友的尷尬，也能讓韓國美食之旅的行程安排更加順暢愉快。