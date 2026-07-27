日本電車上能否化妝？妹子疑惑多年 網兩派熱議：看過高手

各國對於公共空間的規範與民眾接受度不盡相同。在日本，乘客能否利用通勤搭車時間梳妝打扮，是許多遊客心中充滿好奇卻始終沒有標準答案的疑惑。近期有女網友在Threads上發文提問：「日本電車上能不能化妝呀，我疑問了好多年。」

貼文一出，部分網友認為不妥，「對日本人來講行為不禮貌」、「沒有明文規定不行，但會被一些人覺得沒有禮貌」、「補妝可以吧，化妝太迷惑（困擾）了」、「沒有明文禁止，只要自己不尷尬」。

但也有不少人表示其實很常見，「上次看到一個日本女生從素顏到全妝，只能說技術超好」、「如果搭山手線經過池袋新宿原宿那段，也是很多日本妹子會在車上補妝」、「JR看到過好多次」、「我見過很多日本人在電車上化妝，還有織毛衣、卸牙套的」、「可以，不過人多的話你也沒辦法化妝，電車超擠」、「看見上班族畫過，根本沒人在意」、「6月去大阪，日本妹子就在電車上畫，超強，眼線都沒歪」。

過去中國大陸曾有將「在高鐵上化妝」列為不文明行為的爭議，也有女網友在Dcard發文詢問「大家會討厭在公共運輸上化妝的人嗎？」。原PO表示自己補粉時雖擔心手滑灑到人，但並不認為這是大眾運輸上的不良行為，除非對方拚命敲外殼抖粉、噴定妝或防曬噴霧，否則多數化妝都能接受。

當時貼文底下，不少網友體諒通勤族辛苦，「不會，因為有些人需要天天早起通勤，可能沒時間化妝，所以我能體諒」、「完全不會，不要弄髒環境或干擾別人就好」、「完全可以體諒，上班早起畫全妝，還要通勤的話真的太可憐了」。

但也有部分網友介意，「一個理由是怕用到我，尤其剎車的時候；另一個理由是會吸到粉味，我不喜歡吸粉味」、「超討厭在那邊抖粉的，附近的人會吸進去誒，噴東西、抖粉太超過了，補個口紅倒是沒差」、「如果是坐在我旁邊，化妝會一直動來動去，感覺很煩躁」。