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遊韓別只逛Olive Young 達人激推「美妝版大創」：假貨賠十倍

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」分享，近一年在韓國快速爆紅的OFF BEAUTY（오프뷰티），價格便宜到被稱為「美妝界的DAISO」，全韓已開40多間。照片為示意圖。 圖／ingimage
旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」分享，近一年在韓國快速爆紅的OFF BEAUTY（오프뷰티），價格便宜到被稱為「美妝界的DAISO」，全韓已開40多間。照片為示意圖。 圖／ingimage

赴韓旅遊採購美妝保養品是許多人的必備行程，除了大家熟知的通路外，近年韓國街頭出現了全新的折扣美妝店潮流。這些店家以倉儲式的陳列方式與超狂的極低折扣，迅速吸引了大量在地民眾與觀光客前來挖寶。旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」分享，近一年在韓國快速爆紅的OFF BEAUTY（오프뷰티），價格便宜到被稱為「美妝界的DAISO」，全韓已開40多間。

粉專透露，OFF BEAUTY像好市多般將商品堆在架上，進駐超過200個品牌。價格便宜主因是收購即期品、生產過剩、包裝改版或銷售不如預期的庫存，再搭配簡陋陳列省成本。過去雖曾有假貨質疑，但現在店家已貼出「如為假貨，十倍賠償」告示。

粉專提醒來OFF BEAUTY買東西，有三件事情一定要注意：

一、一定要檢查使用期限

雖然OFF BEAUTY的商品不是每一樣都是即期品，但店內確實有部分是接近使用期限的超低價商品，所以大家記得找包裝上的「사용기한」，這就是商品的使用期限。不然價格就算再便宜，如果買回去沒多久就到期，根本還來不及用完，再便宜也是浪費。

二、不是每樣商品都比Olive Young便宜

粉專提醒，OFF BEAUTY的商品確實很便宜，但不代表它架上的每一樣東西都是韓國市場最低價。有時候Olive Young剛好在特價、推出買一送一，或品牌官網正在舉辦活動，實際算下來，Olive Young反而可能更划算。建議看到喜歡的商品時，先拿手機查一下Olive Young的價格，不要只看「1-2折」的超低折扣就傻傻放進購物籃。

三、每間門市的商品都不一樣

因為OFF BEAUTY的商品很多都是品牌不同時期釋出的庫存，所以各分店的品牌、品項及數量都可能會不太一樣。OFF BEAUTY舉例，你朋友在明洞店買到的商品，不代表其他分店一定買得到，如果有明確想買的熱門新品或色號，建議直接去Olive Young會比較方便。

美妝 韓國

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