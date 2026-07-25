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兒童台最強主持人是誰？大票網友點名她：全台都認識

聯合新聞網／ 綜合報導
兒童台曾陪伴許多人度過童年，不少主持人也因此累積大批粉絲，圖為西瓜哥哥曬出和香蕉哥哥、水蜜桃姊姊合照。圖／截自臉書「李岳 小岳哥哥」
兒童台曾陪伴許多人度過童年，不少主持人也因此累積大批粉絲，圖為西瓜哥哥曬出和香蕉哥哥、水蜜桃姊姊合照。圖／截自臉書「李岳 小岳哥哥

兒童台曾陪伴許多人度過童年，不少主持人也因此累積大批粉絲。一名網友分享，相當好奇兒童台主持人的人氣排行，過去從兒童節目轉戰綜藝圈的蝴蝶姐姐，是否算是其中知名度最高的一位？貼文一出後，引發熱烈討論。

這名網友在PTT以「蝴蝶姐姐算是兒童台最紅的主持人嗎？」為題，列出多位過去深受小朋友喜愛的兒童台主持人，包括蝴蝶姐姐、葡萄姐姐、香蕉哥哥和西瓜哥哥等，好奇蝴蝶姐姐過去曾在兒童台主持節目，後來成功跨足綜藝節目，累積更高知名度，是否可以被視為兒童台主持人的代表人物？

貼文一出後，多數網友都一致點名「水蜜桃姐姐」人氣最高，紛紛表示「水蜜桃當初算全台都認識吧」、「水蜜桃姐姐才是最紅吧」、「水蜜桃，我還有買她的專輯」、「水蜜桃最紅」、「水蜜桃+1」、「水蜜桃啦」、「水蜜桃最紅，急流勇退嫁富豪，最聰明」。

此外，也有網友回應「曾經的葡萄姐姐，米可白啊」、「蘋果姐姐吧」、「香蕉才是好嗎」、「有出圈的是水蜜桃跟西瓜」、「優格、葡萄、草苺，變的還不算多」。

本站曾報導，「西瓜哥哥」李岳近日在社群平台曬出與「香蕉哥哥」林掄元及「水蜜桃姐姐」朱安禹的私下聚餐照。李岳看著身旁的老友感性透露，自己與水蜜桃姐姐早在高中一年級就相識，至今交情已長達29年。「我們是同學、工作夥伴，待過同一間經紀公司，甚至還當過鄰居！」一路走來累積了數不清的珍貴回憶。

這次難得的「微合體」，李岳也坦言美中不足的是少了「蘋果姐姐」，希望下次一定要全員到齊。回首這段跨越青春的歲月，他有感而發地表示：「不管我們身在什麼位置，還是繼續為了孩子們努力著，這份初心真的很難得。」

而三人數十年如一日的「不老容顏」也成為網友瘋狂熱議的焦點。面對保養得宜的哥哥姐姐們，粉絲們紛紛驚呼：「你們這幾個太誇張了，我女兒都23歲了，你們竟然都沒變！」、「哥姐是都吃小孩嗎？」、「怎麼能30年前看你們長這樣，30年後還是長這樣！這是什麼時空旅人啦！」超級凍齡的狀態讓全網大讚之餘，也紛紛敲碗許願：「好想快點看到蘋果、水蜜桃、西瓜、香蕉真正大合體的那一天！」。

香蕉

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