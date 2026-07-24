花100元買二手皮夾！回家打開驚見藏美鈔 網疑惑：買之前沒打開嗎

跳蚤市場、古董市場等市集是不少人挖寶的好去處，除了撿便宜以外，有時候也會找到令人意想不到的東西。一名女網友透露老公日前在跳蚤市場買了一個皮夾，沒想到卻發現皮包裡竟然有好幾張美鈔，貼文引起熱議，但有網友質疑貼文的真假。

原PO在臉書「一個他媽的社團」表示，老公很愛逛二手或跳蚤市場，日前他花了100元買了一個二手皮夾，沒想到回家打開一看竟然發現裡面有美金，1元及10元的鈔票各兩張，讓她直呼不知道是真的還是假的。

貼文一出引發不少討論，「真正挖到寶」、「明明就是他的私房錢」、「這可能是老闆的皮夾啊」、「真的好運氣，買皮包送美金」、「美金確定是真的，皮夾來源不好說」、「小心，可能是人家的過運財」、「真的是賊市…哈」、「鈔票拿去用用看就知道真假」；還有人提醒原PO皮包可能是贓物，「妳應該要擔心是不是贓物喔」、「很像是扒手的贓物，隨便賣給攤販」。

也有過來人分享自己類似的經驗，「我現在的皮夾在三井買的，結果裡面夾了一張一千元」、「我以前買賣日本跟美國的古著也很常發現日幣跟美金，但數量都很少就是了」、「我曾經在公益二手市集買了一本集郵冊，裡面居然有很珍貴稀有的郵票，那本才十元」。

不過有網友質疑為何買皮包前沒有先打開檢查，「有點假，（買）皮夾不會翻嗎？」、「妳老公買皮包都不拉開看裡面內裝的喔？」、「二手或跳蚤店家收到商品要出售前，都沒有檢查嗎？」、「其實是妳老公放進去的吧？」