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出國遇「這種旅伴」秒想放生 網友幾乎一面倒：比上班還累

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人喜歡攜伴一起出遊，雖然不孤單，但也容易遇到很雷的夥伴。 圖／AI生成
不少人喜歡攜伴一起出遊，雖然不孤單，但也容易遇到很雷的夥伴。 圖／AI生成

通常出國旅遊除了報名旅行社跟團以外，不少人都會選擇自由行，而自由行還可分為獨旅或找親朋好友一起同行，不過卻也容易觀察出結伴同行的是不是好旅伴。有網友點出常見的兩種旅伴，並好奇若攜伴自由行，哪一種旅伴會讓你想直接原地放生？

原PO在Threads發文分析常見兩種旅伴的行為，第一種是「踩點狂人」，也就是一大早6點會把你挖起來，然後規劃的行程滿檔，甚至一天可能要走兩萬步以上；第二種則是「飯店地縛靈」，每天都在飯店睡到中午11點才甘願出發，結果出門走沒多久就喊累，還想回飯店休息。

原PO好奇想問「難得出國，哪種旅伴你會想直接原地放生？」貼文引起不少討論，多數人無法接受「踩點狂人」，認為出國就是要享受放鬆心情，行程排太滿反而更累，「我是來旅遊放鬆，不是來行軍」、「不可能6點要起床吧？上班都沒那麼早」、「出國就是要放鬆，一大早出門是要種田嗎？」、「不懂都休假了還要早起的心態，要早起我就去上班了啊」、「我本人是第二種，獨旅也是第二種，出國就是為了放鬆，想去哪去哪，不排行程，累了就休息」、「我去放鬆不是去軍訓的，沒必要」。

但也有少數人點名第二種人才該放生，「睡到11點就在家睡就好了，還睡得比較舒服，浪費機票錢跑到國外睡幹嘛？」、「第二種比較值得放生讓他回去睡覺，我可以接受睡飽到11點再出門，但走沒兩個街口就想回去躺是怎樣？」

還有網友分享其他讓人無法接受的旅伴，「不做功課又意見很多，還會貪小便宜、拖延付錢、硬坳別人」、「還有省錢魔人，什麼都嫌貴，寧願扛著行李走一個半小時的路，也要省一點點車資」、「掃興抱怨魔人」、「遲到不守時、影響行程的人」。

出國 自由行

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