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日瘋傳冷氣室外機「放濕毛巾」降溫 他示警3風險：台灣人別照做

聯合新聞網／ 綜合報導
日本近期流行在冷氣室外機上鋪濕毛巾，再利用水桶持續供水降溫。聯合報系資料照
日本近期流行在冷氣室外機上鋪濕毛巾，再利用水桶持續供水降溫。聯合報系資料照

台灣旅日作家「魚漿夫婦」，分享近期日本流行在冷氣室外機上鋪濕毛巾，再利用水桶持續供水降溫。他表示雖然確實能降低頂板溫度，但對於提升冷氣系統的效能幫助有限，反而還可能引發電路短路、外殼鏽蝕、孳生蚊蟲等問題，呼籲台人不要跟著做。

魚漿夫婦在臉書粉專以「室外機魔改降溫注意事項」為題發文分享，日本有項做法是利用毛巾纖維的「毛細現象」，將水桶中的水持續向上抽引至鋪於機頂的毛巾上，保持毛巾處於濕潤狀態，再透過水分蒸發吸收汽化熱，從而降低室外機頂部金屬外殼的溫度。

魚漿夫婦指出，該方法雖能降低頂板溫度，但對冷氣系統效能的實際提升並不顯著，冷氣室外機的主要熱交換過程，是透過機身背面、側面的散熱鰭片，以及正面的風扇完成，頂部金屬外殼佔整體散熱面積的比例極低，因此即使機頂降溫，對壓縮機與冷媒管道的降溫效果仍屬間接且有限。

此外，魚漿夫婦提醒3大風險，第一，若水量過大、毛巾移位，或水滴沿著接縫滲入機體內部，恐引發電路短路或零件損壞；第二，長時間潮濕也可能加速外殼鏽蝕；第三、開放式水桶容易孳生蚊蟲，若毛巾被風吹落並遮擋住正面的排風口，反而會導致散熱不良、提高耗電量，甚至引發過熱保護而停機。最後魚漿夫婦也強調「台灣不適合噢！請不要這樣做」。

文章曝光，有人就質疑同樣有這些顧慮，但為何日本就適合？魚漿夫婦解釋，「日本有些區域蚊子比較少，加上日本空氣很乾，這樣很快就乾掉了…相對來說散熱快」。

一名冷凍空調技師網友則表示，「如果你們要加的話頂多加晴雨棚就好，主要是為了要遮太陽，而不是防下雨，冷氣的室外機都是預設放在室外風吹日曬雨淋，但是紫外線會讓機殼，甚至是裡面的風扇容易老化，裝的時候要注意要有回風空間跟出風空間」。

分離式冷氣的室外機周圍，千萬不可擺放「裝水的寶特瓶」以及紙箱、垃圾等「易燃物品」。日媒FNN曾報導，日本製品評價技術基盤機構（NITE）特別呼籲民眾，必須對因冷氣機內部清潔不當，或室外機周邊堆放雜物所引發的火災風險有高度警覺。根據統計，截至2025年度為止的5年間，日本已發生高達345起與冷氣機相關的意外事故。

日本 作家 冷氣室外機 省電 毛巾

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