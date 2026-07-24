超商APP藏神功能！忘記領包裹免跑門市 一鍵預約送到家

現代人網購已成生活日常，超商取貨更是許多消費者最常使用的方式，不過忙碌之餘難免忘記領包裹。近日有網友分享，原來全家便利商店APP早已內建「包裹外送到家」功能，只要符合條件，就能直接預約外送員將包裹送到指定地點，還可順便加購店內商品，便利服務曝光後，引發大批網友熱議，不少人直呼「用了這麼久的APP竟然不知道」。

一名女網友日前在臉書社團《全家便利商店／7-11超商新品&好物分享區》發文表示，最近才發現全家APP藏有相當實用的功能，如果回到家才想起包裹忘了領，只要開啟APP，點選「領取包裹」，再選擇「預約外送」，就能請外送員直接將包裹送到家，省去特地再跑一趟超商的麻煩。

事實上，全家這項服務並非近期才推出，而是自2025年便已上線。消費者只要透過APP設定外送地址與配送時間，完成結帳並支付外送費，即可預約配送，等待外送員將包裹送達。除了領取包裹外，也能同步加購店內飲料、零食或生活用品，一次完成購物需求，提升使用便利性。

不過，這項服務仍設有使用限制。依照業者規定，外送包裹價值須在5000元以下，配送範圍則限於取件門市周邊3公里內，因此建議消費者下單時，可優先選擇離住家較近的門市，避免因距離超出服務範圍而無法使用外送功能。

消息曝光後，不少網友留言表示相當驚訝，「我都不知道APP還可以這樣使用呢」、「謝謝分享！下次如果有包裹再研究看看這個方法」、「前陣子就看到脆友說可以這樣了」；不過，也有人擔心會增加超商店員工作負擔，「很好的服務，但千萬別當店員，感覺會累死」，其他人則解釋包裹是轉給UberEats，所以是UberEats的外送員送的，並不是全家店員幫忙運送。

除了全家之外，7-ELEVEN同樣推出類似服務。業者自2025年起與外送平台foodomo合作，提供「包裹外送到家」服務，當包裹抵達指定門市後，民眾可透過APP預約配送，支付外送費後，即可由外送員送至指定地點，同樣也能同步加購店內商品，無須親自到門市領取。