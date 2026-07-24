飲料打翻不怕流整車！日本新幹線地板暗藏玄機 真實用途曝光

許多人到日本旅遊都會選擇搭乘新幹線，也會在車上飲食，作家「魚漿夫婦」在臉書粉專分享「新幹線EX／Shinkansen Explorer」的貼文，文章介紹N700S型列車車廂內的地板有溝槽設計，可以防止液體流動，若乘客不小心打翻飲料，液體就能集中而不會到處流動。

文章寫道，曾有乘客搭乘新幹線時不小心弄翻啤酒，導致其他乘客的包包被弄髒，不過N700S型列車針對這個情況做了相應的設計，也就是在座椅下方做了一個溝槽，若有人打翻了液體類的東西，就可以讓液體集中在溝槽裡，防止向前後流動。

此外文章還表示，要在一體成形的PVC地板上製作這種溝槽，技術上相當困難，而且使用的還是Lonseal工業（日本知名建築材料製造商）的地板材料。

對此，「魚漿夫婦」表示有次搭新幹線時，手機不小心掉在地板上，他彎腰去撿拾時就看到這個溝槽，當時還不知道是什麼，還猜測是不是可以讓腳放置的防滑溝槽，如今看了這篇文章才知道其作用，但他還是提醒大家盡量不要打翻飲料比較好。

貼文也引起不少討論，「台灣高鐵沒有這個設計，因為我不只一次碰到前面的人打翻飲料，一路流到後面好幾排」、「貴重的包包不要放地上」、「等N700ST上路後，再趴地板觀察有沒有」、「下一代的台灣高鐵應該會跟N700S一樣的車廂？」、「Lonseal？哇！成本很高耶」。