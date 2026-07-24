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台人赴日自駕遇重機緊跟不超車 日作家揭台日差異：要給禮讓訊號

聯合新聞網／ 綜合報導
不少台灣人到日本都會選擇自駕，旅台日本作家提醒，自駕時遇到有重機跟隨，可以示意禮讓超車，否則對方不會貿然超越，只會一路緊跟。照片為示意圖。 圖／AI生成
不少台灣人到日本都會選擇自駕，旅台日本作家提醒，自駕時遇到有重機跟隨，可以示意禮讓超車，否則對方不會貿然超越，只會一路緊跟。照片為示意圖。 圖／AI生成

日本是不少台灣人喜愛的自駕旅遊目的地，但除了交通規則不同，駕駛文化也有不少差異。近日一名台灣網友分享，在日本九州阿蘇自駕行經山路時，後方有3輛重機一路緊跟，卻始終沒有超車，讓他不知該如何應對，貼文曝光後引發熱議。旅居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」下坂泰生也發文解答，指出這正是台日駕駛習慣最大的不同，關鍵在於前車是否主動做出禮讓訊號。

下坂泰生表示，自己來自日本九州，平時既開車也騎重機，對兩種用路人的立場都相當了解。他指出，阿蘇山路是日本重機騎士公認的熱門路線，假日經常可見重機車隊出遊。若遇到前方車輛速度較慢，後方騎士通常不會貿然超車，原因並非單線道或中間有黃色實線的關係，而是只要前車沒有釋出明確的禮讓訊號，多數人都會選擇耐心跟隨，而且勉強超車也很沒有禮貌。

他解釋，在日本山路，若前方駕駛願意讓後車先行，通常會先打左方向燈、靠左減速，或打開車窗以手勢示意對方超車。收到禮讓後，後方車輛完成超車時，多半會亮起雙黃警示燈向前車致謝，形成一套彼此尊重的默契。若超車後沒有表達感謝，在日本會被認為相當失禮，部分駕駛還可能以按喇叭表達不滿。

下坂泰生也分享，自己在日本開車遇到重機時，通常都會立即禮讓，因為長時間被車輛緊跟反而容易增加心理壓力，讓對方先行後，雙方都能更自在、安全地行駛。他認為，這樣的互動方式也是日本山路事故相對較少的原因之一。

相較之下，他坦言，自己在台灣騎腳踏車或觀察山路交通時，較少看到駕駛主動禮讓，也很少見到被禮讓後以燈號或手勢致意的情況，反而常見搶快、冒險超車等行為，因此直言「玩命超車是台灣山路交通的常態」，與日本強調禮讓、尊重的文化形成鮮明對比。

此外，下坂泰生也提醒，除了暴走族之外，日本重機騎士普遍不會刻意逼車或惡意貼近前車，若遇到極少數持續貼車的情況，很可能是對方在表達對前車沒有禮讓的不滿，但仍多半不會輕易冒險超車。

重機 日本

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