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熬湯都費工…拉麵為何比牛肉麵貴？內行曝3原因：消費模式不同

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇拉麵與牛肉麵為何價格有明顯落差。示意圖／AI生成
一名網友好奇拉麵與牛肉麵為何價格有明顯落差。示意圖／AI生成

拉麵牛肉麵分別是日本與台灣的特色美食，無論是口味還是定價都有明顯差異。一名網友發文，很好奇拉麵與牛肉麵都是熬出來的湯加上麵，為何價格上會出現很明顯的差異呢？對此，內行網友透露3個原因，除了食材成本外，熬製的工法與餐廳的營運模式也是影響價格的重要因素。

一名網友在Threads發文，表示他總是很疑惑，為何在台灣販售的拉麵總是比牛肉麵貴很多，明明都是熬出來的湯，不同於牛肉麵，拉麵通常搭配豬肉，但拉麵的價格往往在250元到400元之間，牛肉麵則在170元到270元之間，疑惑難道是因為拉麵食材真的從日本進口，才造成售價上的落差嗎？

此文一出，有一位內行網友從進口原料與熬製過程分析拉麵貴的原因。他提到，拉麵如果認真製作，進口原料非常昂貴，昆布一公斤要2000多元、魚乾一公斤也要1千元到2千元，店家如要追求好的清湯，以上食材必不可少，加上熬湯的肉類有些不會直接放進碗中當叉燒，「有可能煮完就丟了」，結合以上材料的成本，拉麵才會那麼昂貴。

熬製的過程也是該網友的重點，白湯口味要濃厚的話，需要用大量骨頭熬煮、還要計算開火多久才能把骨髓榨出來，雞白湯大約4到6小時、豚骨湯需要6小時到8小時，甚至要開12小時以上。而且在煮的過程中還要耗費人力在旁邊顧，避免燒焦，瓦斯費、人工與時間都要算在成本裡。

還有開拉麵店的網友根據店鋪的營運模式解答原PO的疑問。他指出相同價位下，牛肉麵與拉麵店賺錢的品項並不相同，牛肉麵店主要依靠小菜與滷味賺錢，牛肉麵本身只要不賣到賠錢就好；拉麵店的小菜品項通常沒有牛肉麵店豐富，最主要的賺錢項目就是拉麵本身。

該網友進一步指出，兩者的定價差異與顧客的消費習慣有關，像台灣人去傳統麵店吃飯，除了點麵之外還會點許多小菜，如果多人同行，點的小菜會更多；去吃拉麵時，就算同行的人很多，通常也只會專心享受面前的拉麵，不會點小菜，「取向不一樣」。

不過該網友也指出，牛肉麵在熬煮過程中沒有比拉麵輕鬆，他自己煮的話，要從烤牛骨、煮高湯開始，整體製作過程同樣很辛苦，所以還是支持牛肉麵價格能反映真實成本。

台灣拉麵店的價格過於昂貴也曾引起熱議，一名網友到日本旅遊後，發現台灣的拉麵不僅沒特色，價格還相當昂貴，讓他怒批「到底在跩什麼？」，雖然多數網友都不滿，但也有人認為台灣拉麵貴在「房租」上，自然很難跟日本一樣平價。

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