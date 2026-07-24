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真有「台中腔」？當地人困惑發問 網秒揪特色：一開口就認出

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台中網友好奇所謂的「台中腔」究竟有哪些特色？示意圖／AI生成
一名台中網友好奇所謂的「台中腔」究竟有哪些特色？示意圖／AI生成

台灣各地因為族群和生活習慣的不同，腔調略有差異，但並不影響溝通。一名自稱台中人的網友發文，很好奇所謂的「台中腔」究竟是什麼？對此，網友們紛紛指出，說話加上「喂、欸、嘿、吼」等語助詞、尾音明顯上揚、喜歡說「掐倒」等等，都是台中腔的特色。

一名短影音行銷公司小編在Threads發文，表示他身為台中人，每當在滑短影音時，總是看到有留言說台中人說話有「台中腔」。他為此想了很久，仍然不知道台中人有什麼腔調，於是發問：「你們到底是怎麼一秒認出台中人的？」

此文一出，有網友回應，他從前也不知道什麼是台中腔，某次在客戶店裡接電話時，說了「喂、欸、嘿、吼」這些語助詞，結果掛掉電話時，客戶直接認出他是台中人，從此他就知道只要在說話中夾帶以上語助詞，就是網友點名的「台中腔」。

台中人說話通常會夾帶語助詞，此說法受到諸多網友認同。有網友分享，他大學時在台北讀書，與同學聊天時，同學提到他說話總是有一種獨特的腔調，就是話語間會穿插「嘿」，同學便是利用此特點辨別出他來自台中。

有台北網友指出，來台中居住十年之後，回到台北與親戚團聚時，她也會被說有台中腔，例如早上（ㄕㄤˊ）、晚（ㄕㄤˊ）、拿（ㄋㄚˇ）來、蠻（ㄇㄢˇ）可愛的，或是喜歡用嘿或齁等語助詞，而她老公是道地台中大甲人，特別喜歡說「掐倒」（打翻或弄倒的意思）。

還有網友說，台中人說話時尾音通常會明顯上揚，例如說你好時，台中人的發音會更像「你豪」，如果去外縣市說給其他人聽，人們總是能明顯感覺台中腔與其他地方的口音有明顯差異。

另有網友分享，台中海線與山線說台語也有明顯差異，比如蜻蜓山線會說「蟬內」、海線會說「蟬泥」，他一開口說話，同學甚至能一秒認出他是台中海線人，非常神奇。

台北南北腔調的差異曾引起網友討論，有位自認台語程度良好的台北人與高雄的朋友聊天時，被對方說台語不好，甚至遭嗆台北腔就是難聽，讓他內心不滿喊「尊重口音很難嗎」。有網友解釋，台北人說台語的腔調很「可愛」，相比南部口音，少了「殺氣」的感覺。

台中 台語

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