快訊

台股狂瀉逾千點！創見單季賺贏1年觸漲停 領軍記憶體模組股逆勢突圍

「台灣最強高中生」Ray認恢復單身！辣模前女友曝分手時間點

遭檢調搜索！頎邦說明營運正常 股價跌停深鎖、逾1.3萬張等著賣

男女粉通吃！李多慧為何人氣不墜？網舉3優勢：漂亮只是起點

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧在台灣擁有高人氣，廣告代言接不完。 聯合報系資料照
李多慧在台灣擁有高人氣，廣告代言接不完。 聯合報系資料照

效力於中華職棒味全龍隊的韓籍啦啦隊成員李多慧，自2023年來台發展後獲得眾多粉絲的喜愛。一名網友發文，以行銷角度分析李多慧如此受歡迎的原因，除了甜美外表外，還建立許多優勢，包括提供情緒價值、被同性喜歡的「親近感」和努力融入台灣生活等等，他強調，想被人記住不是一直曝光，而是累積與粉絲們的信任，才能在市場上脫穎而出。

李多慧2023年來台灣發展後，獲得大量球迷關注，從樂天桃猿轉戰味全龍後人氣未減。今年4月份李多慧IG追蹤數200萬高居韓籍啦啦隊第1、積極經營的個人YouTube頻道訂閱數也在去年11月突破100萬，創下里程碑，如此高人氣讓她廣告代言和電視節目接不完。

一名提供品牌社群健檢服務的網友在Threads發文，表示李多慧之所以如此受歡迎，不僅僅是因為美麗的外表，從行銷的角度來看，她的成功靠的是三件事。首先是提供「情緒價值」，許多啦啦隊成員都很漂亮，但李多慧並不只讓人們記住她的外表，她每次應援都會全身心投入、被球迷喊到時也會主動給予回應、無論天氣多炎熱都會保持笑容，讓人們感覺她真的很享受舞台，李多慧給予粉絲的「感受」比外表更重要。

原PO隨後提到，李多慧除了男粉絲外，也受到許多女性喜愛，這就是她的第二個優勢「親近感」。比如她會向粉絲分享自己努力學中文的過程，訪談忘詞也會笑著帶過，不會刻意保持完美的人設。在她的社群裡，也經常分享生活、旅行或美食等內容，拉近與粉絲的距離，人們就會覺得她很親近，而不是高高在上的感覺。

最後一點是她會真正融入到台灣的生活，而不是單純在工作，例如她會努力學中文、在公共場合與粉絲用中文互動、體驗在地小吃與文化，就算中文不好，也會盡量回應媒體的問題。原PO表示，以上作為雖然並不是很困難，但隨著時間累積，人們就會被她的努力所感動，覺得她是真心想成為台灣的一份子，並讓粉絲產生「她懂我」的感覺。

原PO最後總結，行銷最重要的並不是持續曝光，而是在與粉絲的每次互動中，增添喜歡與信任感，「好感，才能讓人留下來；信任，才會讓品牌走得長久」，李多慧的成功不是偶然，而是努力之下的成果。

此文一出，有網友引用莊子在《孟子·離婁上》說過的話：「至誠而不動者，未之有也；不誠，未有能動者也」，表示「真誠」才是李多慧被那麼多粉絲喜愛的原因。還有網友提到，每次看李多慧跳舞時，總會覺得她是真心享受舞蹈、來台灣也很努力學中文想融入大家、個性也很親民。綜上所述，真誠、個性與努力工作的態度，正是她成功的關鍵。

李多慧 啦啦隊 味全龍 韓國

延伸閱讀

星級評論／台灣綜藝圈大洗牌！韓籍啦啦隊成「閃兵風暴」後新勢力

巴威颱風進逼！李多慧衝賣場被排隊人潮嚇呆 大讚：台灣人怎麼這麼有耐心？

李多慧YT百萬訂閱大回饋！請200位粉絲吃火鍋　真實消費金額出爐

被爆今年賽季結束要退出啦啦隊！李多慧親自回應了

相關新聞

男女粉通吃！李多慧為何人氣不墜？網舉3優勢：漂亮只是起點

效力於中華職棒味全龍隊的韓籍啦啦隊成員李多慧，自2023年來台發展後獲得眾多粉絲的喜愛。一名網友發文，以行銷角度分析李多慧如此受歡迎的原因...

富士山頂想買可樂！他見販賣機價格驚呼「這麼貴」 網揭原因：根本佛心

一名日本網友在社群分享，在富士山頂看到一台販賣機，本來想買可樂來喝，但看到價錢卻嚇了一跳，驚呼「竟然要這麼貴！你敢信嗎？」，他貼出照片並公布價格...

國旅住宿1晚1500被嫌貴 民宿業者揭經營成本：太低價我不敢住

在物價高漲的年代，旅遊住宿費也越來越貴。一位在宜蘭經營民宿的業者發文，提到很多人覺得民宿住一晚1500元很貴，但民宿要負擔包括換床單、被套、毛巾送洗與水電費等等費用，其實已經很便宜了...

IKEA不雅片瘋傳！情侶躺床上親熱…小朋友看呆：好噁心

在IKEA有「家的感覺」？社交平台Threads流傳影片，台灣某IKEA分店內，有一對穿黑衣男女躺在床褥上親熱「激戰」，旁若無人，有孩子目擊感到「好噁心」，向家長投訴，家長到場「觀察」，批評「完全活在自己世界不管旁人側目的一對情侶」。

民視當家氣象主播 林嘉愷，曾經與羅瑞誠在晨間新聞「答嘴鼓」受好評

民視氣象主播林嘉愷因其專業與台語流利，受到觀眾喜愛，並曾與羅瑞誠在晨間新聞以幽默風格共演。最近「民視氣象」創下全國收視冠軍，他表示應該出現補班以增進收視。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。