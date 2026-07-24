男女粉通吃！李多慧為何人氣不墜？網舉3優勢：漂亮只是起點

效力於中華職棒味全龍隊的韓籍啦啦隊成員李多慧，自2023年來台發展後獲得眾多粉絲的喜愛。一名網友發文，以行銷角度分析李多慧如此受歡迎的原因，除了甜美外表外，還建立許多優勢，包括提供情緒價值、被同性喜歡的「親近感」和努力融入台灣生活等等，他強調，想被人記住不是一直曝光，而是累積與粉絲們的信任，才能在市場上脫穎而出。

李多慧2023年來台灣發展後，獲得大量球迷關注，從樂天桃猿轉戰味全龍後人氣未減。今年4月份李多慧IG追蹤數200萬高居韓籍啦啦隊第1、積極經營的個人YouTube頻道訂閱數也在去年11月突破100萬，創下里程碑，如此高人氣讓她廣告代言和電視節目接不完。

一名提供品牌社群健檢服務的網友在Threads發文，表示李多慧之所以如此受歡迎，不僅僅是因為美麗的外表，從行銷的角度來看，她的成功靠的是三件事。首先是提供「情緒價值」，許多啦啦隊成員都很漂亮，但李多慧並不只讓人們記住她的外表，她每次應援都會全身心投入、被球迷喊到時也會主動給予回應、無論天氣多炎熱都會保持笑容，讓人們感覺她真的很享受舞台，李多慧給予粉絲的「感受」比外表更重要。

原PO隨後提到，李多慧除了男粉絲外，也受到許多女性喜愛，這就是她的第二個優勢「親近感」。比如她會向粉絲分享自己努力學中文的過程，訪談忘詞也會笑著帶過，不會刻意保持完美的人設。在她的社群裡，也經常分享生活、旅行或美食等內容，拉近與粉絲的距離，人們就會覺得她很親近，而不是高高在上的感覺。

最後一點是她會真正融入到台灣的生活，而不是單純在工作，例如她會努力學中文、在公共場合與粉絲用中文互動、體驗在地小吃與文化，就算中文不好，也會盡量回應媒體的問題。原PO表示，以上作為雖然並不是很困難，但隨著時間累積，人們就會被她的努力所感動，覺得她是真心想成為台灣的一份子，並讓粉絲產生「她懂我」的感覺。

原PO最後總結，行銷最重要的並不是持續曝光，而是在與粉絲的每次互動中，增添喜歡與信任感，「好感，才能讓人留下來；信任，才會讓品牌走得長久」，李多慧的成功不是偶然，而是努力之下的成果。

此文一出，有網友引用莊子在《孟子·離婁上》說過的話：「至誠而不動者，未之有也；不誠，未有能動者也」，表示「真誠」才是李多慧被那麼多粉絲喜愛的原因。還有網友提到，每次看李多慧跳舞時，總會覺得她是真心享受舞蹈、來台灣也很努力學中文想融入大家、個性也很親民。綜上所述，真誠、個性與努力工作的態度，正是她成功的關鍵。