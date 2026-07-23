快訊

股價崩過頭了？國巨法說前夕大摩開牌 最樂觀喊至2075元

韓職／王彥程7局失2分優質先發、賞7K飆152公里 收下本季8勝

聽新聞
0:00 / 0:00

日本妹來台吃1水果吃到「致死量」 台網友笑翻：下次再來挑戰

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣水果種類多樣、甜度又高，讓不少外國人一吃就愛上。 圖／ingimage
台灣水果種類多樣、甜度又高，讓不少外國人一吃就愛上。 圖／ingimage

台灣堪稱「水果王國」，各式各樣新鮮香甜的水果應有盡有，當中芒果更是讓外國人也瘋狂。有一名日本女遊客發文，表示最近來台灣遊玩期間就品嘗了不少芒果，但文中「致死量」三個字引起了不少討論，許多懂日文的台灣網友解釋這代表吃的份量很多的意思。

這名日本女網友在Threads用日文寫道「台湾で致死量のマンゴー摂取してきて大満足（我在台灣吃了大量的芒果，感到非常滿足）」，她表示日前來台灣旅遊，台灣朋友送了不少芒果給她，還幫忙削好切好，也讓她忍不住每天都爆吃，雖然吃到胃痛，但還是感到很滿足。

貼文引起不少網友討論，但當中「致死量」的漢字讓人看了都嚇到，「就是吃了很多芒果的意思，跟死沒關係唷」、「看不懂日文，但直覺是在台灣吃了『致死量』的芒果覺得很爽之類的」、「看到『致死量』嚇一跳，一個沒辦法吃太多芒果的台灣人羨慕了」、「身為台灣人不太確定致死量的芒果是什麼概念，歡迎妳下次來的時候吃其他致死量的水果」、「吃了致死量的芒果，害我嚇一跳是發生什麼事」。

台灣網友也禮尚往來，大讚日本的水蜜桃、草莓等水果非常好吃，「上禮拜從北海道吃完哈密瓜和水蜜桃回來，非常滿足」、「我去日本也是吃大量的水蜜桃和葡萄」、「我是去日本大量吃草莓、哈密瓜」、「之後換我們去吃達致死量水蜜桃、草莓、麝香葡萄」。

之前《聯合新聞網》就報導，有網友好奇台灣有哪一種水果稱得上「世界第一」，多數人都點名芒果，認為這是其他國家比不上的，不僅種類多、甜度又高，連外國人都很愛。其他的水果還包括釋迦、芭樂、鳳梨等，都讓外國人讚不絕口。

水果 芒果 日本

延伸閱讀

坑殺觀光客？西門町一顆芒果860元 她嚇到逃走：價格太驚悚

萊爾富Hi café推「芒果粒粒煉乳剉冰」！ 「果C果昔」限時第2杯5折

天天辣炒年糕、炸醬麵…為何南韓女生身材逼死人？網揭3關鍵：蛋白質很多

糖果一克要4元？港女怒斥「最坑人展覽」 一票苦主嘆：冤大頭之都

相關新聞

日本妹來台吃1水果吃到「致死量」 台網友笑翻：下次再來挑戰

台灣堪稱「水果王國」，各式各樣新鮮香甜的水果應有盡有，當中芒果更是讓外國人也瘋狂。有一名日本女遊客發文，表示最近來台灣遊玩期間就品嘗了不少芒果，但文中「致死量」三個字引起了不少討論，許多懂日文的台灣網友解釋這代表吃的份量很多的意思。

為何幹這行？外送員自介「6字理由」爆紅 網秒懂辛酸：打翻餐也給好評

被動元件大廠國巨近期股價劇烈波動，讓不少高檔買進的投資人面臨套牢壓力。一名網友日前叫外送時，意外發現外送員個人介紹寫下「太相信國巨了」，短短6個字馬上引發眾人共鳴，貼文曝光後迅速在網路掀起討論，不少網友直呼「看到就懂背後心酸」。

日本掀冷凍備餐熱潮！搜尋量暴增10倍 一人份餐點成新趨勢

生活忙碌、沒時間煮飯，愈來愈多人開始利用冷凍備餐減輕下廚負擔。根據日本料理平台「Nadia」公布調查指出，平台內「冷凍備餐」相關搜尋量，2026年1月較2025年同期暴增約10倍。冷凍食品的用途也從過去單純保存剩餘食材，逐漸轉向事先準備完整的一人份餐點，讓忙碌時可以快速加熱食用。

熊寶貝捷運廣告寫錯字！官方秒認錯號召全民抓錯 網讚：公關ㄅ級分

台北捷運車廂內常見各大品牌廣告，不少乘客會閱讀廣告內容殺時間。日前一名家長帶孩子搭捷運，小朋友意外發現熊寶貝廣告將「通勤異味」誤植成「通動異味」，笑稱識字小測驗「廣告不及格」，引發網友熱議，沒想到熊寶貝迅速滑跪認錯，還順勢推出抓錯字活動，神速化危機為行銷良機，讓眾人大讚公關典範。 廣告被家長取笑「不及格」，熊寶貝官方立刻承認出包「大寶太聰明了，下次熊熊一定會好好校稿」，然而事件並未到此結束，熊寶貝於幾天後發出公告，誠懇道歉自己不小心寫錯字，並「保證下次不寫錯」，坦言既然都被發現了，乾脆舉辦「捷運抓錯字大募集」，贈送前100位參與民眾芳香豆體驗包。 熊寶貝表示，參與方式是在捷運車廂內找到熊寶貝廣告，用手指出寫錯字的地方並拍照，接著在活動貼文下上傳照片並留言「抓到！我想體驗熊寶貝抗臭除菌芳香豆！」，最後私訊小編告知「已完成分享」，前100名完成者，就能得到芳香豆體驗包一包。 對此網友紛紛表示「下班來去海巡車廂」、「光是聽到『大家好我是熊寶貝』就直接原諒了」、「很聰明的行銷……國文小老師要出動了」、「危機轉換成流量的最好方式」、「行銷團隊該加薪吧」、「ㄅ級分的公關危機處理」，也有人笑點

雪隧塞車怎解？他提議「單雙號分流」 網搖頭：龜車才是主因

「雪山隧道」是台灣最長的公路隧道，連接新北市與宜蘭縣，每當節假日往往會湧現大量車潮。一名網友發文，分享改善雪隧塞車的實用方法，那就是在尖峰時段採取車號尾號單號、雙號分流，如此一來車潮便能夠減少一半。除此之外，多數網友則指出雪隧塞車的主因在於「龜車」，除了建議加快車速上限外，更有網友提議為達最低速限要進行罰鍰，才能徹底解決龜車造成的塞車現象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。