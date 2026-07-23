日本妹來台吃1水果吃到「致死量」 台網友笑翻：下次再來挑戰

台灣堪稱「水果王國」，各式各樣新鮮香甜的水果應有盡有，當中芒果更是讓外國人也瘋狂。有一名日本女遊客發文，表示最近來台灣遊玩期間就品嘗了不少芒果，但文中「致死量」三個字引起了不少討論，許多懂日文的台灣網友解釋這代表吃的份量很多的意思。

這名日本女網友在Threads用日文寫道「台湾で致死量のマンゴー摂取してきて大満足（我在台灣吃了大量的芒果，感到非常滿足）」，她表示日前來台灣旅遊，台灣朋友送了不少芒果給她，還幫忙削好切好，也讓她忍不住每天都爆吃，雖然吃到胃痛，但還是感到很滿足。

貼文引起不少網友討論，但當中「致死量」的漢字讓人看了都嚇到，「就是吃了很多芒果的意思，跟死沒關係唷」、「看不懂日文，但直覺是在台灣吃了『致死量』的芒果覺得很爽之類的」、「看到『致死量』嚇一跳，一個沒辦法吃太多芒果的台灣人羨慕了」、「身為台灣人不太確定致死量的芒果是什麼概念，歡迎妳下次來的時候吃其他致死量的水果」、「吃了致死量的芒果，害我嚇一跳是發生什麼事」。

台灣網友也禮尚往來，大讚日本的水蜜桃、草莓等水果非常好吃，「上禮拜從北海道吃完哈密瓜和水蜜桃回來，非常滿足」、「我去日本也是吃大量的水蜜桃和葡萄」、「我是去日本大量吃草莓、哈密瓜」、「之後換我們去吃達致死量水蜜桃、草莓、麝香葡萄」。

之前《聯合新聞網》就報導，有網友好奇台灣有哪一種水果稱得上「世界第一」，多數人都點名芒果，認為這是其他國家比不上的，不僅種類多、甜度又高，連外國人都很愛。其他的水果還包括釋迦、芭樂、鳳梨等，都讓外國人讚不絕口。