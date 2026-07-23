不只賣文創！故宮連電動機車也賣 網見龍藏經版「如帝王般馳騁街頭」

國立故宮博物院不僅珍藏大量的文物，還會不定時舉辦各種展覽，民眾除了可以參觀瀏覽外，更能購買許多精美的禮品。有女網友在故宮官網的網路商店赫然發現竟然有賣機車，而且還有三種不同版本，售價都是8萬元有找，引發網友們的好奇與討論。

這名女網友在Dcard發文表示，日前逛故宮的網路商城時，竟發現連機車也有賣。她說原本以為頂多只是賣賣文創小物或是翠玉白菜的傘，沒想到連路上跑的電動機車也有賣，讓她十分訝異。

從故宮官網可以看到三種款式的機車，分別是「EZ-R 故宮百年洋彩特仕版」、「EZ-R 故宮百年自敘帖特仕版」、「EZ-R 故宮百年龍藏經特仕版」，三款售價都是79,900元，而車身的設計靈感是來自《龍藏經》跟《自敘帖》的典藏文物，其中龍藏經特仕版的商品說明還寫道：「龍紋圖騰讓騎士如同帝王般馳騁街頭，盡享駕馭快感」，也讓原PO笑說「感覺騎龍藏經那台出門會很平安」。

貼文引起網友熱議，「漲見識了」、「如果有賣戰國時期的戰車也不覺得奇怪，養馬人士一定要買一個」、「怎沒有毛公鼎火鍋組？」；還有人點名幾種讓人大開眼界的故宮商品，「我覺得賣飲水機也挺奇怪的」、「便當襪子也是蠻特別的」、「不覺得飲水機也賣不太正常嗎？」、「記得有賣經書抄本5x萬 ，逛故宮紀念品店看到，蠻好奇誰會買？」

日前《聯合新聞網》報導，故宮北部院區近期推出《龍藏經》特展，吸引不少民眾特地前往參觀，但也因為有網友透露一進到展間就覺得頭皮發麻，還直呼現場「能量很高」，掀起網路上不少討論。有看過的人覺得當下會覺得頭暈，但也有人毫無感覺，笑稱自己可能是「麻瓜」，也為這場展覽增添不少話題。