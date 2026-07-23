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為何幹這行？外送員自介「6字理由」爆紅 網秒懂辛酸：打翻餐也給好評

聯合新聞網／ 綜合報導
一名外送員個人介紹寫下「太相信國巨了」，引發眾人熱議。示意圖／AI生成
一名外送員個人介紹寫下「太相信國巨了」，引發眾人熱議。示意圖／AI生成

被動元件大廠國巨近期股價劇烈波動，讓不少高檔買進的投資人面臨套牢壓力。一名網友日前叫外送時，意外發現外送員個人介紹寫下「太相信國巨了」，短短6個字馬上引發眾人共鳴，貼文曝光後迅速在網路掀起討論，不少網友直呼「看到就懂背後心酸」。

該名網友在Threads分享外送平台擷圖，只見外送員今年7月才開始投入外送工作，目前已完成166筆訂單，顧客滿意度達100%。而在加入外送行列的原因欄位中，外送員寫下「太相信國巨了」，6個字的自我介紹瞬間成為焦點，也讓許多投資人聯想到近期國巨股價走勢。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「短短6個字，把一切都說完了」、「相信國巨，Uber車聚」、「所有喜劇都來自悲劇」、「甚至這個月才開始送」、「他就算打翻我的外送，我都會給他好評」等，也有人注意到外送員介紹欄的背景顏色，笑稱「還在套牢沒得賣+1」。不少網友更表示，若遇到這名外送員願意給小費鼓勵，「這種自介值得五星好評」。

根據報導，國巨近期股價大幅回落，也成為話題背後原因。今年4月2日國巨股價仍在246元附近，之後一路走高，陸續突破500元、1000元關卡，並於7月1日盤中衝上歷史高點1220元。不過隨後股價快速修正，21日盤中一度跌至608元，終場收在670元，約3周跌幅接近腰斬。

另一方面，市場仍關注AI需求帶動產品升級、鉭質電容漲價與產能利用率提升等利多，美系券商雖下調國巨2026至2028年EPS預估與目標價，但認為AI應用仍有助於中長期產品組合改善，後續法說會漲價策略與產業展望將成市場焦點。

國巨 外送員 股市

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