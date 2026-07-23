日本掀冷凍備餐熱潮！搜尋量暴增10倍 一人份餐點成新趨勢

生活忙碌、沒時間煮飯，愈來愈多人開始利用冷凍備餐減輕下廚負擔。根據日本料理平台「Nadia」公布調查指出，平台內「冷凍備餐」相關搜尋量，2026年1月較2025年同期暴增約10倍。冷凍食品的用途也從過去單純保存剩餘食材，逐漸轉向事先準備完整的一人份餐點，讓忙碌時可以快速加熱食用。

Nadia於2025年12月針對1178名使用者進行調查，結果顯示，60.2%的受訪者表示，經常或偶爾會自行烹調、處理食材後冷凍保存；另有30.5%雖然不常製作，但對冷凍備餐感興趣，合計超過九成受訪者對此抱持正面態度。

過去冷凍備餐多半是將剩菜或食材分裝保存，避免浪費；如今消費者更傾向趁有空時，先將一餐所需的主食、蔬菜及配料搭配完成，製成可直接加熱食用的「冷凍餐點組合」，藉此同時省下料理、思考菜單及搭配營養的時間。

調查發現，傳統的「醃製調味後冷凍」仍是熱門選擇，但消費者未來最想嘗試的品項，開始轉向能一次解決一餐的餐點。其中，「冷凍烏龍麵組合」的使用意願約成長3.8倍，「保鮮盒便當」更增加約5.2倍，顯示方便加熱、份量固定的一人份餐點需求明顯上升。

除了冷凍便當與麵食，將培根、花椰菜等配料事先鋪在吐司上冷凍的「配料吐司」，以及把義大利麵、水和醬料一起放入保鮮袋冷凍的料理方式，也受到關注。食用時只需微波、加熱或直接下鍋烹調，即可快速完成一餐。

這股趨勢讓現代消費者期待冷凍備餐解決的已不只是「食材保存」，還包括縮短烹調時間、減少每天思考菜色的壓力，以及更方便掌握餐點份量與營養搭配。對單身族、外食族或工作忙碌的家庭而言，一人份冷凍餐點正逐漸成為新的備餐選擇。

本網站也曾報導，日本一名50多歲部落客分享省時又省錢的「洗米備餐法」，做法是先將白米洗淨、浸泡後瀝乾，準備約1至2碗的份量放進冰箱冷藏。要吃飯時即可直接用鍋子或電鍋炊煮，不僅縮短等待時間，也能降低因為懶得煮飯而外出用餐的機會。

她表示，即使沒有力氣準備完整料理，只要有現煮白飯，就能搭配冰箱裡的玉子燒、鹽昆布、醃漬小菜或冷凍鮭魚，快速完成一頓營養又有飽足感的家常餐。有時她甚至直接用保鮮盒盛飯，省下清洗碗盤的麻煩。

這項方法不需要高超廚藝，只要有空時事先把米洗好，就能在忙碌或疲憊時多一個簡單的用餐選擇。面對物價上漲，也有助減少外食支出，輕鬆維持在家吃飯的習慣。