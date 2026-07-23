熊寶貝捷運廣告寫錯字！官方秒認錯號召全民抓錯 網讚：公關ㄅ級分

台北捷運車廂內常見各大品牌廣告，不少乘客會閱讀廣告內容殺時間。日前一名家長帶孩子搭捷運，小朋友意外發現熊寶貝廣告將「通勤異味」誤植成「通動異味」，笑稱識字小測驗「廣告不及格」，引發網友熱議，沒想到熊寶貝迅速滑跪認錯，還順勢推出抓錯字活動，神速化危機為行銷良機，讓眾人大讚公關典範。

廣告被家長取笑「不及格」，熊寶貝官方立刻承認出包「大寶太聰明了，下次熊熊一定會好好校稿」，然而事件並未到此結束，熊寶貝於幾天後發出公告，誠懇道歉自己不小心寫錯字，並「保證下次不寫錯」，坦言既然都被發現了，乾脆舉辦「捷運抓錯字大募集」，贈送前100位參與民眾芳香豆體驗包。

熊寶貝表示，參與方式是在捷運車廂內找到熊寶貝廣告，用手指出寫錯字的地方並拍照，接著在活動貼文下上傳照片並留言「抓到！我想體驗熊寶貝抗臭除菌芳香豆！」，最後私訊小編告知「已完成分享」，前100名完成者，就能得到芳香豆體驗包一包。

對此網友紛紛表示「下班來去海巡車廂」、「光是聽到『大家好我是熊寶貝』就直接原諒了」、「很聰明的行銷……國文小老師要出動了」、「危機轉換成流量的最好方式」、「行銷團隊該加薪吧」、「ㄅ級分的公關危機處理」，也有人笑點名「捷運車廂可以支援一點熊寶貝芳香包嗎」。