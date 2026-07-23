搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

郵輪房間通常依據有窗戶或陽台與否，分為四個等級，分別是內艙房、海景房、陽台房與套房。一名網友發文，好奇搭郵輪旅遊時住在陽台房CP值高不高。對此，網友們紛紛分享親身經驗，指出選擇陽台房的諸多優點，比如能欣賞美景、避免暈船、網路更順暢等優勢，還有網友點出日本航線與阿拉斯加航線的差別，建議依自己喜歡的遊玩方式挑選房間。

一名網友在Threads發文，詢問搭郵輪選擇有陽台的房間CP值高嗎？好奇買陽台房的人是否真的會跑到陽台，抑或都待在外面。對此，網友們普遍表示住陽台房最重要的是「呼吸新鮮空氣」與「欣賞美景」，在自己的陽台就能觀看壯麗海景，不用去甲板人擠人，正是住陽台房的最大優勢。

陽台房的風景有多美？有網友分享，只要天氣好、時間對、行船方向正確的話，就能一邊在陽台吃早餐、一邊欣賞日出的美景。該網友表示自己搭郵輪時很幸運，房間就在船的右側，出航時能看到海上日出的景色、回航時則能看到夕陽，這些美景便是買陽台房的最佳理由。

有網友則提到，陽台房能一定程度的避免暈船，他搭船時非常容易暈船，待在沒陽台的空間、不能呼吸到新鮮空氣時症狀特別嚴重，只能去甲板上。不過有網友特別提醒，住陽台房要小心隔壁的二手菸，因為很多人會選擇直接在陽台吞雲吐霧。

另有網友介紹，如果海上巡航天數很多，就很推薦買陽台房，因為內艙網路經常不順暢，無論是在船上買的還是在外面買的都一樣。但究竟是否該買陽台房，仍需視郵輪而定，或許有些在甲板上就能欣賞到美麗的海景。

「依據個性挑選房型」也是某位網友強調的重點，他表示自己和旅伴們個性都比較外向，不喜歡待在房間裡，而是傾向去外面的泳池玩水、去餐廳吃飯、參與各式各樣的活動，晚上回房間就直接睡覺，這類旅客就沒有買陽台房的必要。

除此之外，有網友詳細分享不同航線買陽台房的區別。日本航線氣溫較舒適，推薦叫客房服務，在陽台一邊吃早餐一邊欣賞海景；阿拉斯加航線較寒冷，但不用在甲板上跟人擠著看冰河，只要半夜在房間等船長廣播，拉開門就能直接看到極光，非常美麗且方便。不同航線利用陽台房的方式不同，都很推薦嘗試。

有網友指出，阿拉斯加或挪威峽灣的航線很適合買陽台房，其他的航線則可以省錢買內艙房就好；也有其他人認為短期航線沒有陽台沒關係，因為房間外的活動很多，但一周以上的航線就很適合住陽台房了，「在自己的小天地喝茶吃早餐真的很棒」。

曾有在郵輪上工作十年的服務員建議，第一次郵輪旅行時，應該確保行程包含較多的靠港日，最好最多只有兩天海上航行，也不要連續。因為這是第一次郵輪旅行，不確定自己是否會喜歡這樣的體驗。她警告如果首次郵輪旅行的海上航行天數過多，可能會讓人卻步。