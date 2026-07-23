雪隧塞車怎解？他提議「單雙號分流」 網搖頭：龜車才是主因

「雪山隧道」是台灣最長的公路隧道，連接新北市與宜蘭縣，每逢節假日往往會湧現大量車潮。一名網友提議改善雪隧塞車的方式，在尖峰時段採取車號尾號單、雙分流，如此一來車潮便能減少一半。除此之外，多數網友指出雪隧塞車的主因在於「龜車」，除了建議提高車速上限外，未達最低速限也要開罰，才能徹底解決龜車造成的塞車現象。

進入暑假，雪隧的塞車情況層出不窮，7月6日上午9時，曾發生自小客車故障，拋錨在北上外側車道，由於暑假雪隧塞車相當嚴重，這起事故一度造成車流回堵大排長龍。高公局坪林行控中心呼籲駕駛上路前請做好車輛檢查，以免塞在路上待援，也嚴重影響車流。

一名網友在Threads發文，表示每逢節假日雪隧塞車總會造成民怨，此情況直至現在也未見改善，而他想到了一個解決方法，具有一定的可行性、能由公路機關直接實行，那就是在特定塞車的時間點，採取車輛尾號單號、雙號分流，比如晚上8點到9點只有雙號的車輛能進入雪隧，9點開始就輪到單號。

原PO表示，單雙號分流可以自發性或是利用公權力來執行，還沒輪到進入雪隧的車輛，就在宜蘭交流道附近稍待片刻，只要能夠成功實行，雪隧尖峰時段的車潮就能夠減少一半。

此文一出，不少網友認為行車速度過慢的「龜車」才是雪隧塞車的主因，「龜車，就是問題根源」、「烏龜車太多，而且國道五號速限只有80到90公里太慢了」、「就是龜車不加速，只要加強取締龜仔，超一點速根本不是交通問題」、「不是路的問題，真的是龜速車的問題」。

如何減少雪隧的龜車呢？有網友提議，將國道全路段最高速限上調20公里、最低速限變更為最高速限少10公里，而且未達到最低速限的話，要扣牌照3個月並處罰鍰6千到3萬6，累犯還要裁罰扣牌時間、罰鍰翻倍，希望透過嚴厲的法規減少龜車的數量。

還有網友建議，加收雪隧的「路權費」以減緩塞車的現象，他指出，雪隧路權費應該要像機票一樣定價，例如最前面20%的車輛訂購8點到9點的費用是50元、每滿20%路權費就加50元，加到最後20%的路權價格250元。

該網友進一步舉例，如果不預定直接上路，就按照當時的剩餘容量定價，離峰時間一輛車150元、擁擠時段飆升到一輛車500元。如果尖峰時段仍然塞車，就直接改成定價750元，預定有效期是早上7點到8點，彈性時間是前後30分鐘，錯過時間需要補差額。但設籍在東部的人，給予通行費5折的優惠，每個人每年可以享有24次。