國外鼎泰豐可訂位…台灣為何只能排隊？網分析策略：進駐百貨有優勢

創立於1958年的鼎泰豐深受台灣食客喜愛，其最知名的特色為對餐點品質的要求，每逢用餐時間店門口總會大排長龍。一名網友發文，好奇為何在台灣吃鼎泰豐不能訂位，外國的分店卻能接受預約？對此，網友們紛紛猜測鼎泰豐的行銷策略，也與台灣人的個性、跟百貨公司的合作模式有關。

一名網友在Threads發文，表示連鎖餐廳鼎泰豐為台灣之光，不僅在台灣生意興隆，也進軍海外。但是在台灣吃鼎泰豐不能訂位，每次要吃時總是要在店門口排隊，動輒就要花半小時到一小時，非常耗時間。

原PO曬出英國分店的訂位截圖，指出在國外鼎泰豐是能夠訂位的，在國內卻不能，質疑「台灣人看起來很喜歡浪費時間排隊嗎？」，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友紛紛猜測其中的原因，許多人歸咎於國人的行事風格，有網友說，台灣人普遍缺乏守時的習慣，時常訂了位卻不來、或臨時加人，無論哪種情況都會增加現場的業務量，且訂位不利於翻桌。

除此之外，也有網友分析，開放訂位的餐廳都是一輪一輪制的，超過規定時間就換另一組客人，能夠精準安排時間，但鼎泰豐並沒有用餐時間的限制，就算客人吃很久也不會趕走客人，在無法預測時間的情況下，才會不開放訂位。

該網友指出，之前有幾間店的確有開放訂位，但只有少數幾組，客人預訂的人數必須全部到齊才能入座，如果客滿仍需稍等，引起很多客人不滿「為什麼要等」，所以才會全面不開放訂位，對大家來說也更加公平。

此外，也有網友以百貨公司的立場分析，因為鼎泰豐不開放提早訂位，客人都要在門口等，因此很多人抽完號碼牌後會直接到百貨公司閒逛，進而帶動百貨的營業額。

該網友解釋，尤其吃鼎泰豐的人有很高的比例是國外旅客或高消費族群，百貨公司需要這些人的消費能力，所以當餐廳與百貨公司談進駐或抽成時，往往能依靠此特點談到理想的價碼。假如開放訂位，現場排隊的人潮就會減少，餐廳與百貨公司談條件的優勢便會蕩然無存了。

吃鼎泰豐不想排隊怎麼辦？曾有網友發文，想找「生意較不好」的鼎泰豐分店，網友們熱心給出實用建議。綜合留言，位於台北信義商圈的「新光三越A4店」與「遠百信義A13店」獲得最多人推薦。