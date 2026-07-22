「妳吃不下我再吃」…她約會遇超省男 傻眼問：存款多少才不會這樣？

約會到底該不該AA制，一直是網路上的熱門話題。除了AA制外，近年也有不少情侶、曖昧對象開始接受所謂「AB制」，也就是依雙方經濟能力分擔餐費，或採取這餐你請、下餐我付的方式，既能兼顧公平，也少了斤斤計較的尷尬。一名女網友近日就在Dcard分享，自己遇過幾位約會對象，對餐費的處理方式讓她相當意外，也因此好奇，究竟男生存款要有多少，約會時才能比較不需要一直看價錢？貼文曝光後，引起不少網友熱議。

原PO表示，目前自己約有400萬元存款，因此平時與人約會時，對於餐費金額並不會過度在意，但她仍偏好雙方維持相對平衡，例如一餐由對方埋單，下一餐就由自己請客，或是在停車費、飲料、油錢等其他支出補回差額，認為這樣的互動方式自然又不失禮。她也因此好奇，男生通常需要累積到什麼樣的財務狀況，才比較能在約會時不用一直考慮餐點價格。

她也分享幾次讓自己印象深刻的約會經驗，像是第一次見面就主動提議共鍋，或是在餐廳直接表示兩人共吃一碗麵即可，甚至還說出「妳吃不下，我再吃」等話，讓她感到相當錯愕。原PO認為，如果真的食量不大或沒有很餓，其實可以先提出來一起討論怎麼點餐，而不是未經溝通就直接決定共食。

貼文一出後，不少網友也直呼，「第一次約會就共鍋，真的很猛」、「跟剛認識的人共吃一碗，我沒辦法接受」、「『妳吃不下，我再吃』也太尷尬」，甚至有人形容原PO遇到的是「乞丐吧」，也有人認為問題不只是省錢，而是缺乏基本的相處分寸與尊重。

至於「存款多少才能吃飯不看價錢」，不少網友則認為，根本沒有一條明確的分界線，而是取決於每個人的消費習慣與價值觀。有網友表示「月薪3萬，大餐照樣直接訂位」，平常省一點、想吃時就不會猶豫；也有人分享「工作後吃飯比較少看價格」，認為辛苦賺錢，偶爾吃頓好的犒賞自己很正常。不過，也有高資產族群抱持截然不同的態度，「淨資產8千萬，出門還是會看價錢」、「被動收入40萬，吃東西還是會比較一下」，強調不是付不起，而是習慣理性消費。

首次約會該由誰埋單話題不斷，本站曾報導，一名女網友曾接受男方邀約用餐，到了結帳時對方始終沒有表態，她只好主動詢問是否分開結帳，對方則立刻同意AA制，事後雖仍持續傳訊息聯繫，但她最終沒有再繼續發展。事件曝光後，網友看法同樣兩極，有人認為第一次見面是否請客，可能受到雙方互動感受、第一印象等因素影響；也有人認為，既然是初次認識，AA制本身並無不妥，重點仍在於事前是否有共識，以及雙方是否都能自在接受。