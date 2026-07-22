東京玩5次還能去哪？資深旅人推薦景點曝 旅遊模式發生2變化

一名女網友近日在Threads發文提問：「請問已經去東京5次以上的朋友們，現在去都是去哪裡玩呢？」引發大批「東京重度旅人」分享經驗，不少人表示，當東京熱門景點幾乎都已走遍後，旅行的重心會從原本經常購物、打卡的景點，轉向近郊小鎮，或外圍城市。

網友認為，在造訪東京超過5次後，旅行版圖會擴增到兩大區域：

一、關東小旅行

包括箱根當日來回，或富士山、河口湖兩天一夜，也有人推薦川越老街、輕井澤、上高地及千葉縣銚子市。其中以東京近郊最著名的溫泉度假勝地箱根被討論最多，其次為日本最高峰富士山周邊。

一名網友上傳自己在箱根旅遊的景點推薦，獲得不少共鳴，「看完影片感覺可以衝箱根當日來回」、「我自己就是這樣玩」，原po表示「之前看推薦都是說箱根要兩天一夜」，分享影片的網友則說：「不泡溫泉的話，一天ok。」

另有網友提到「富士山可以安排兩天一夜，附近蠻多景點可以去」，也有人推薦川越悠閒散步，很適合一日遊。

也有網友推薦千葉縣銚子市，表示當地觀光客不多，「可以悠閒走跳一整天」，指出銚子擁有知名日出景色、海景及溫泉，相當適合安排兩天一夜的小旅行。

二、探索其他城市

也有不少人建議前往日本其他城市深度旅遊。

有網友透露，下個月規劃前往山梨縣北杜市與橫濱，安排9天8夜的深度旅行；還有人笑說，自己去東京超過10次後，反而不知道還能去哪，乾脆改飛福岡，「現在可能更喜歡往北一點。」

除了旅遊地點改變，不少網友分享自己旅行方式的變化：

一、以慢遊取代追逐熱門景點

網友表示，旅遊東京多次後，會由原本照著原訂行程，依序逛完熱門景點、甚至是趕行程的觀光客做法，改為去到當地的公園散步、巷弄探索，包括進到街角咖啡、小店內品嘗美食，享受慢活的悠閒步調。

不少網友笑稱，「第一次去東京是在觀光，第五次去東京，是在過生活。」也有人認為，重遊東京最大的樂趣，不再是打卡熱門景點，而是在熟悉的城市中，發掘屬於自己的旅行步調。

網友認為，重遊東京最大的改變，就是不再執著於新宿、澀谷、淺草等熱門商圈，而會選擇到人潮較少的地方放鬆，享受旅行中的悠閒步調。

二、購物從血拚轉為補貨

網友表示，當東京著名的幾個商圈都已經熟悉後，除非有想要的限定商品才會購物。有人坦言，在去過多次東京後，逛街已不像第一次那麼有吸引力，會從原本想血拚的欲望變成較為實際的「補貨」，「東西就那些，除非有限定商品」。