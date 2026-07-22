國旅太貴又不會開車…一家四口月入12萬想省錢住好飯店 網推3選擇

暑假是不少家庭規劃旅遊的旺季，但一家多人出遊，住宿、交通及餐飲費用加總起來，往往是一筆不小的開支。一名網友表示，一家四口每月總收入約12萬元，過去生活較辛苦，幾乎沒有機會出門旅行，如今想安排一趟三天兩夜的家庭旅遊，唯一的期望是住好一點的飯店，讓身體狀況不佳的家人能換個環境休息，卻又擔心花費太高，因此上網請益，引起熱烈討論。

原PO在Dcard以「窮家庭怎麼安排旅遊」為題發文表示，家中一家四口，每月所有人的收入加起來約12萬元，平時固定支出約3萬多元，但遇到繳保費等額外開銷時，當月收入幾乎所剩無幾。

原PO指出，過去基於經濟狀況考量，沒什麼機會出門旅遊，如今希望能安排一趟三天兩夜的旅行，國內外都可以。原PO說，家人對景點沒有太多要求，一天安排一至兩個景點即可，且最好能搭乘公車、捷運、地鐵或步行抵達，唯一較在意的是住宿品質，希望能找到一家可以好好休息的飯店。

原PO坦言，現在只要想到出門就覺得很花錢，國內旅遊的住宿費不便宜，家中又不方便開車，搭乘大眾運輸的交通費也可能增加不少負擔，讓他相當苦惱，「不知道該怎麼辦，又不希望假日只能躲在房子裡度過餘生」，因此希望有經驗的網友能推薦合適的地點，或分享能買到優惠住宿及行程的平台。

貼文曝光後，不少網友認為，若希望控制預算又住得不差，可以考慮參加旅行團，「簡單一點就是跟團，跟團住的也不會差到哪，國內旅遊也可以跟團，費用不算太高」、「跟團就是便宜又住好，缺點就是時間比較不自由」、「可以跟便宜的團出國，不用自己想交通，飯店也都不會太差」。

網友也針對國旅提供建議，倘若原PO不會開車又受限於預算考量，可以安排平日出遊，盡量選擇鄰近城市，並預定提供免費接駁服務的飯店，「平日飯店滿便宜的，房間也常常被升等」、「可以去鄰近的城市住好一點的飯店，好好吃個飯、散散心」、「日月潭有些飯店有提供高鐵接駁，去看看湖景放空也很棒」、「去花蓮吧，有些飯店面海，算便宜又有海景景觀」、「台東平日五星級飯店其實沒有很貴」。

也有網友認為，若能買到便宜機票，鄰近國家的飯店價格可能比國內更具吸引力，推薦澳門、釜山及沖繩等地，「機票便宜就澳門，住宿打趴同等級台灣飯店，也有酒店免費接駁車」、「國外的話，釜山很便宜，也能訂到還不錯的飯店」、「挑淡季去沖繩，吃住機票都很便宜」、「可以搭船去石垣島，一家人住一間房，在島上放空、看風景」。

本站報導，一名30歲的網友打算規劃人生首次出國旅遊，但預算只有3萬元，詢問網友不踩雷的地點建議。對此，有人提議去釜山和沖繩，指出這兩地的機票相對便宜，也有網友認為出國踩雷也是樂趣之一，如果擔心自由行遇到各種麻煩，可以直接報名旅行社，預算相對較好掌控。