Netflix「1影集」意外被推爆！還沒看完就睡死 網笑：根本失眠救星

Netflix上線多年的《安眠指南》近日意外在社群平台掀起討論，影集開頭便問「還醒著嗎？」，不少網友分享，原本只是想看一下，沒想到影片還沒看完，人就先睡著。甚至有網友笑稱，連續播放一整晚都不知道內容究竟在講什麼，意外成為不少失眠族口中的「助眠神片」。

從Netflix頁面可見，《安眠指南》於2021年推出，全系列共7集，每集20分鐘以內，內容結合睡眠科學與實用建議，探討睡眠品質、手機與睡眠模式等主題。不過近期真正讓它再次受到關注的，並不是知識內容本身，而是影片舒緩的旁白、節奏與動畫畫面，讓不少觀眾「還沒吸收到知識，就先進入夢鄉」。

一名網友今（21）日在Threads上分享Netflix《安眠指南》是「什麼超級屌的東西」，本來打算看一下，後來改用聽的「直接睡死」，其他人也笑說，原本只是想看節目，最後卻變成完全不知道劇情，「所以聽這個的人都知道全集在講什麼嗎？還是都睡著了？」、「這個聽不完一集就會睡了」、「之前去身心科看失眠，醫生有建議我看這影片欸」。

另外，有網友推薦其他助眠內容，包括Podcast節目「蔣勳新說紅樓夢」、Netflix的《放鬆心靈指南》，以及線上唸書或歷史故事類影片，「我的睡眠指南是聽老高講故事」。