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員工旅遊「香港、上海」該怎麼選？ 過來人秒推它：還想再去

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上海一景。 示意圖／ingimage
圖為上海一景。 示意圖／ingimage

不少公司都會安排員工旅遊作為年度福利。一名網友分享，公司過去幾年的員工旅遊多半安排前往日本，今年則改去中國大陸旅遊，並開放員工從香港上海2個地點中選擇，沒想到不少同事都表示「都可以」，讓他不知道該如何決定？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「公司讓我們選員旅要去香港還是上海」為題，指出公司過去的員工旅遊都是去日本，今年則改去大陸，提供香港或上海2個選項，由員工票選最想去的地方。

這名網友坦言，讓他感到困惑的是，多數同事對於目的地沒有特別偏好，沒有提出明確想法，好奇詢問「香港和上海，哪個比較適合員旅呀？」

貼文一出後，多數網友都選擇上海，紛紛表示「上海晚上的天氣很舒服，超推」、「上海可以說是大陸最繁華的地方之一，很推薦去一次」、「兩個我都去過，私心推薦上海」、「秒選上海，今年去過還想再去一次」、「員工旅遊當然選上海，因為去的天數比較多，香港自己用一個周末就能玩得很爽了」、「香港消費有點太高，建議自己去就好，否則不能放開來吃吃喝喝，體驗也比較差」。

事實上，員工旅遊是不少企業有提供的福利之一，但大多要滿足一定年資，才可享有全免優惠。本站曾報導，一名網友分享，自己工作不到一年，若要去員工旅遊，必須自費一半的費用，他擔心不去會掃興，但手頭又有一點緊，必須借錢才能負擔，令他相當猶豫。

對此，不少網友都建議不要去，回應「還得借錢就先婉拒了，出來工作肚子得先填飽才行」、「要借錢先不要去，而且去了員工旅遊關係不一定會變好」、「不要讓旅行成為自己的負擔，尤其是借錢去旅遊，機會多的是」、「不用擔心掃興，大家不會很注意新人的動態，你不想去就不用去」、「沒錢就不要去，為了這個跟家裡借錢很蠢，而且要跟同事打成一片不差這點時間」、「我個人是完全不會考慮，試用期都還沒過，都不曉得自己做不做得下去，說不定撐不了三個月就走人，結果當中還先付一筆錢去玩，再加上跟大家不熟，還一起去超乾」。

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