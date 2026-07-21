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看電影只能坐第一排 輪椅族嘆脖子痠整場：是在服務還是為難

聯合新聞網／ 綜合報導
一位輪椅族去看電影時都被安排在第一排，讓他感到脖子累、心更累。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
一位輪椅族去看電影時都被安排在第一排，讓他感到脖子累、心更累。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

無論經營服務業或餐飲業，如果能體諒身障人士的不便，並制定人性化的服務，勢必能提升顧客的好感度。一位輪椅族網友發文，稱他每次去看電影時都被安排在第一排，觀看螢幕必須抬頭，不僅脖子累、心更累。對此，網友們認為台灣硬體設施的確需要改進，諸如車道或棒球場輪椅席等等，希望透過改進相關設施，真正實現人人平等的社會。

一名輪椅使用者在Threads發文，表示他去電影院看電影時往往都被安排在第一排，看螢幕都需要抬頭看，整場電影看下來，脖子與眼睛都會非常累，「心也累」，建議業者自己坐在第一排完整看完一部電影，感受觀看的不適感。他最後也感嘆：「這樣的設計，到底是在服務輪椅使用者，還是在為難？」

此文一出，網友們指出，台灣雖然福利部分做得很好，但有些硬體設施並不方便，不僅台灣，歐洲也有類似問題，希望政府能真正改善硬體設施，讓輪椅族能過正常人的生活，實現人人平等的社會。

有哪些地方需要改進？有網友提到，他雖然不是輪椅使用者，但走在路上往往會被電箱、盆栽、機車或腳踏車擋住，不然就是腳踏車道銜接不良，「騎一騎會突然掉下去柏油路的路肩」。可見除了電影院座位之外，「車道」也是令民眾頭疼的設施。

還有網友指出，棒球場的輪椅席設計也有問題，每次經過都不知道輪椅使用者如何看比賽，但台灣棒球場都是10年或20年前設計的，當時無障礙觀念過於落後，現在要短時間改善顯然不太容易。

另有網友分析電影院設置輪椅席的理由，是為了「符合法規」，依據成本與安全考量設計的，「市場上沒有可見就是行不通以及沒有經濟效益」。

該說法得到一位設計師的證實。該設計師說，在設計時的確只畫最簡單、符合法規的無障礙座位，並沒有過多考量實際使用情況，而一般影廳也會為了空間效益最大化而不規劃室內無障礙坡道，將無障礙座位放在第一排就不用做坡道了。

不過有位輪椅使用者回應，因為視力不好，他個人喜歡坐在第一排，而不同於台灣的設計，美國迪士尼表演場地就有設計不同高度的輪椅席，棒球場也有不同票價的輪椅位，可見台灣在無障礙設施的設計上，的確還有很多進步的空間。

影片創作者「chairman椅人」曾經在社交平台以短片揭露輪椅族在現實生活環境中會遇到的不便。影片中可見chairman椅人三番兩次要進便利商店，受到無回應的服務鈴、佔據無障礙設施的貨物阻礙。有網友因此留言質疑店家，無障礙設施彷彿只有擺設功能。

輪椅 身障 電影院

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