福隆便當漲到90元！他愣喊「以前50元就有」 網仍推：CP值很高

福隆便當是不少人心中的鐵路美食代表，以份量十足、價格親民聞名。不過，一名網友分享，近期購買福隆便當時，發現招牌便當售價已調漲至90元，過去一個便當只要50、60元，讓他感嘆物價漲幅驚人。貼文曝光後，也引發不少網友熱烈討論。

這名網友在PTT以「福隆便當90了？」為題，指出近期到福隆車站買便當，原以為價格大約落在75至85元，沒想到一看竟已經變成90元，讓他相當震驚。他回憶，以前50、60元就能買到一個福隆便當，直言「看來100指日可待」。

貼文一出後，不少網友都表示「以前月台叫賣，免下車服務1個50」、「台鐵60元，很久沒出現了」、「前幾年才50~60元」、「我以前在月台買的一個50」、「以前吃一個...現在漲價還要吃兩個才飽」、「我家附近還在80啊，看來不妙了」、「這東西要90元，不如去鬍鬚張還有發票」、「難吃還要90，不如吃一般排骨便當」。

不過，也有網友持相反意見，回應「現在100以內的便當都算便宜好嗎？尤其這種知名便當店」、「已經算便宜了」、「這樣的料在台北賣110」、「那麼多蛋白質，90很划算啊」、「新北90元還好吧，你可以買2個60元鐵路便當」、「南部都一堆100了」、「南部正忠（排骨飯）早就100了」。

現在萬物齊漲，唯有薪水不漲。本站曾報導，一名網友分享，很懷念以前一個排骨便當只要50元，一碗滷肉飯只要20元的時代，抱怨「現在隨便一個便當沒有100元都買不到」。

文章曝光後，有許多網友回應「我國中時滷肉飯才25元！」、「真的很懷念，當時我一個月隨便都有6萬以上的收入，可是加油加滿都不用破千」，也有網友分享「台鐵便當還是80元」，原PO則回應「所以都搶手買不到啊」。