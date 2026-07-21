快訊

駕車肇事挨告過失傷害！小甜甜今調解付12萬換撤告 被問態度轉變反應曝

離進場價仍遠…國巨股價腰斬 這家建商持股帳面價值蒸發約2億元

桃園女師控小六男學生撲倒猥褻 下體連續頂撞數下喝斥才離開

聽新聞
0:00 / 0:00

福隆便當漲到90元！他愣喊「以前50元就有」 網仍推：CP值很高

聯合新聞網／ 綜合報導
福隆便當是不少人心中的鐵路美食代表，以份量十足、價格親民聞名。聯合報系資料照
福隆便當是不少人心中的鐵路美食代表，以份量十足、價格親民聞名。聯合報系資料照

福隆便當是不少人心中的鐵路美食代表，以份量十足、價格親民聞名。不過，一名網友分享，近期購買福隆便當時，發現招牌便當售價已調漲至90元，過去一個便當只要50、60元，讓他感嘆物價漲幅驚人。貼文曝光後，也引發不少網友熱烈討論。

這名網友在PTT以「福隆便當90了？」為題，指出近期到福隆車站買便當，原以為價格大約落在75至85元，沒想到一看竟已經變成90元，讓他相當震驚。他回憶，以前50、60元就能買到一個福隆便當，直言「看來100指日可待」。

貼文一出後，不少網友都表示「以前月台叫賣，免下車服務1個50」、「台鐵60元，很久沒出現了」、「前幾年才50~60元」、「我以前在月台買的一個50」、「以前吃一個...現在漲價還要吃兩個才飽」、「我家附近還在80啊，看來不妙了」、「這東西要90元，不如去鬍鬚張還有發票」、「難吃還要90，不如吃一般排骨便當」。

不過，也有網友持相反意見，回應「現在100以內的便當都算便宜好嗎？尤其這種知名便當店」、「已經算便宜了」、「這樣的料在台北賣110」、「那麼多蛋白質，90很划算啊」、「新北90元還好吧，你可以買2個60元鐵路便當」、「南部都一堆100了」、「南部正忠（排骨飯）早就100了」。

現在萬物齊漲，唯有薪水不漲。本站曾報導，一名網友分享，很懷念以前一個排骨便當只要50元，一碗滷肉飯只要20元的時代，抱怨「現在隨便一個便當沒有100元都買不到」。

文章曝光後，有許多網友回應「我國中時滷肉飯才25元！」、「真的很懷念，當時我一個月隨便都有6萬以上的收入，可是加油加滿都不用破千」，也有網友分享「台鐵便當還是80元」，原PO則回應「所以都搶手買不到啊」。

福隆 便當 漲價

延伸閱讀

百元鈔快變硬幣？物價飆漲引共鳴 年輕人最怕長輩這1句話：壓力很大

屏東物價比高雄貴？他買雞腿便當要210元 店家親回：受颱風影響

坑殺觀光客？西門町一顆芒果860元 她嚇到逃走：價格太驚悚

主管請吃Buffet！他不出席卻傳「1句話」 全網看傻：哪來的勇氣

相關新聞

福隆便當漲到90元！他愣喊「以前50元就有」 網仍推：CP值很高

福隆便當價格漲至90元，引發網友熱議。許多人回憶過去50元的價位，驚嘆物價上漲幅度。不過，也有網友認為價格仍算便宜，尤其此品牌便當知名度高。

員工旅遊「香港、上海」該怎麼選？ 過來人秒推它：還想再去

某公司員工旅遊選擇香港或上海，多數員工傾向選擇上海，認為其夜景和消費較為友好。一名網友在PTT發文詢問同事意見，引發廣泛熱議，大家對於旅遊經費和參與意願也表達了不同看法。

他不懂「1款鞋」醜又像鴨腳是在紅什麼？ 一票網友大推：雨天超方便

洞洞鞋因輕便、防水及易清洗而受歡迎，但一名網友質疑其外型，形容如「鴨子腳」，引發熱議。雖然不少網友支持其便利性，但也有聲音批評其設計美感不足。專家提醒長期穿著可能影響足部健康。

看電影只能坐第一排 輪椅族嘆脖子痠整場：是在服務還是為難

無論經營服務業或餐飲業，如果能體諒身障人士的不便，並制定人性化的服務，勢必能提升顧客的好感度。一位輪椅族網友發文，稱他每次去看電影時都被安排在第一排，觀看螢幕都必須抬頭，不僅脖子累、心更累。對此，網友們也指出台灣硬體設施的確需要改進，諸如車道或棒球場輪椅席等等，希望透過改進相關設施，真正實現人人平等的社會。

有駕照沒開過車？他報名「道路駕駛」曝3優點：免傷家人感情

擁有駕照雖然可以開車上路，但有些人長年沒有駕駛經驗，駕訓班學到的開車技巧都已經忘記，該透過什麼方式練車呢？一名網友發文，推薦許久沒開車的人們報名「道路駕駛」的課程，並列舉3大好處，分別是不用找家人練車、更敢嘗試山路或高速公路、培養更正確的駕駛觀念，更有網友分享學習道路駕駛的經驗，證實原PO提到的3大好處。

逛故宮突「頭暈又發麻」！一票人曝《龍藏經》奇妙感受：平靜到無欲無求

國立故宮博物院北部院區近期推出「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展，珍貴文物吸引不少民眾前往參觀。一名網友分享觀展心得，表示一走進展間便感到頭皮發麻，直呼現場「能量很高」，貼文吸引超過2萬人次按讚。不少看過展覽的網友也表示，觀展時感受到內心平靜，甚至有人站在展品前會突然頭暈；不過也有人笑稱自己是「麻瓜」，雖然沒有特殊感應，仍對古人的精湛工藝感到震撼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。