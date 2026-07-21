他不懂「1款鞋」醜又像鴨腳是在紅什麼？ 一票網友大推：雨天超方便

洞洞鞋近年人氣居高不下，走在路上都能看到不少人穿。一名網友分享，自己觀察到洞洞鞋越來越流行，卻始終無法理解它的魅力，認為造型不僅不好看，還帶有幾分幼稚感，好奇究竟是哪些人在穿？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「洞洞鞋是什麼人在穿的？不覺得很醜嗎？」為題，指出自己一直無法欣賞洞洞鞋的外型，覺得像小朋友穿的塑膠鞋，甚至形容穿起來像「鴨子腳」，寧願直接穿一般拖鞋出門，同時也好奇，洞洞鞋真的好穿嗎？穿久是否會有腳臭問題？

貼文一出後，不少網友都表示「和拖鞋一樣方便，但比拖鞋好看」、「通風，下雨完全不怕，濕了也很快乾」、「最大的優點是通風和下雨天」、「踢到東西腳趾沒事，光這點就賺了」、「平常通風，洗澡的時候順便泡泡搓一下，香香的完全不怕鞋子臭」、「比夾腳拖舒服太多了」、「看過不少人穿它上班」、「不想露腳趾的拖鞋」。

不過，也有部分網友認同原PO看法，回應「真的是醜爆了…毫無美感的設計」、「那個材質跟設計，註定就是潮濕悶熱發臭」、「臭死了」、「會得香港腳」。

事實上，洞洞鞋雖然有輕便、防水及易清洗的特性，但長期穿著可能對足部健康帶來隱憂。本站曾報導，美國足踝外科醫師指出，儘管洞洞鞋具備良好的透氣性與緩衝效果，但對於本身已有足底筋膜炎、扁平足等足部問題的人，長時間穿著仍可能導致不適。建議消費者應根據不同情境選擇合適的鞋款，以確保雙腳的穩定性與舒適感。