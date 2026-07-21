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高鐵最暖奇遇！日夫妻遊台搭高鐵突收「驚喜禮物」 感動：也想招待台灣人

聯合新聞網／ 綜合報導
日本夫妻來台旅遊，搭乘突遇陌生女子贈送蛋黃酥，成為旅途中難忘的珍貴回憶。圖／chatgpt生成
日本夫妻來台旅遊，搭乘突遇陌生女子贈送蛋黃酥，成為旅途中難忘的珍貴回憶。圖／chatgpt生成

一對日本夫妻日前分享來台旅遊期間的暖心經歷，表示搭乘高鐵時，意外收到一名台灣年輕女子贈送的點心，對方不僅事先以手機翻譯成日文送上祝福，還在下車後站在月台揮手道別，讓夫妻倆深受感動，直呼這段旅程留下最美好的回憶。貼文曝光後迅速引發網友熱烈討論，不少人也認出女孩送出的伴手禮，正是彰化人氣糕點品牌「雄二家」的蛋黃酥

這名日本遊客在臉書社團「日台交流クラブ」發文，指出6月18日與妻子從台中搭乘高鐵返回台北，鄰座坐著一名約20多歲的台灣女子。雙方一路上都沒有交談，直到列車即將抵達板橋站時，女子開始整理行李，隨後突然遞給他們兩包點心，並拿出手機展示一段翻譯成日文的訊息「這是彰化有名的點心，祝您旅途愉快」，讓兩人又驚又喜，只來得及用日文回應一句「謝謝」。

更令夫妻倆印象深刻的是，當列車重新啟動後，他們透過車窗望向月台，發現這名女子仍站在原地，面帶笑容向他們揮手道別，夫妻也立刻隔著車窗揮手回應，短短幾分鐘的互動，卻成為旅途中最難忘的一幕。

日本遊客表示，他們將這份伴手禮帶回日本，一邊品嘗點心，一邊回味這場在異國旅途中意外收穫的善意。雖然雙方沒有交換姓名，也無法親自再次向女子道謝，但希望未來有機會，也能用同樣的熱情接待來日本旅行的台灣旅客。

貼文吸引眾多台灣網友留言，「彰化人就是這麼熱情」、「台灣人是真的會這樣做，刻在骨子的善意」、「台日友好的典範」，也有日本網友分享類似經驗，大讚「台灣有美味的食物和美麗的風景，但我認為最美妙的是人」。

眼尖的網友也立刻認出女子送的點心是彰化近年人氣很高的「雄二家」蛋黃酥，該品牌主廚曾在多間彰化知名店家學藝，以少糖、不油膩為特色，「這是彰化蛋黃酥蠻有名的雄二家」、「彰化最有名的名產是蛋黃酥，雄二家算是裡面好吃又乾淨明亮的店」。

高鐵 日本 台灣人 蛋黃酥

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