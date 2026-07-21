快訊

台經院預告2026年經濟成長預測破10％ 這項力道太強

衛福部諮議會決議 放行中聯19批預防性下架油品全數「重新上架」

泰美味！泰國菜如何在美國餐桌端出一片天？

聽新聞
0:00 / 0:00

逛故宮突「頭暈又發麻」！一票人曝《龍藏經》奇妙感受：平靜到無欲無求

聯合新聞網／ 綜合報導
故宮國寶《龍藏經》。圖／擷自國立故宮博物院臉書粉專
故宮國寶《龍藏經》。圖／擷自國立故宮博物院臉書粉專

國立故宮博物院北部院區近期推出「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展，珍貴文物吸引不少民眾前往參觀。一名網友分享觀展心得，表示一走進展間便感到頭皮發麻，直呼現場「能量很高」，貼文吸引超過2萬人次按讚。不少看過展覽的網友也表示，觀展時感受到內心平靜，甚至有人站在展品前會突然頭暈；不過也有人笑稱自己是「麻瓜」，雖然沒有特殊感應，仍對古人的精湛工藝感到震撼。

原PO在Threads發文表示，趁著周末假日前往台北故宮欣賞《龍藏經》，沒想到一走進陳列室，瞬間感到頭皮發麻，現場給她帶來的感受難以用言語表達，「除了震撼，還是震撼」。

原PO透露，回家後仍興奮地不斷向媽媽分享展覽「很厲害、很厲害」，並打算改天帶媽媽親自前往欣賞。只要花費約一杯咖啡的門票價格，就能近距離欣賞如此珍貴的文物，讓她直呼自己很幸福。

貼文曝光後，引起大批曾參觀展覽的網友共鳴，紛紛留言表示，「很厲害的龍藏經，親臨現場觀賞的感受真的不一樣」、「龍藏經真的進去很平靜，很推」、「看完整天心情很好，感覺人生無欲無求」、「我也一直起雞皮疙瘩」。

不過也有網友表示，自己並未感受到所謂的特殊能量，笑稱可能是「資質駑鈍」或本身只是「麻瓜」，雖然沒什麼特別感覺，但網友們對於作品精細的畫工以及保存完整度，全都讚嘆不已。

過去《龍藏經》在故宮南院展出時，粉專曾提到民間流傳觀看能帶來滿滿的福氣與平安。根據故宮官網資訊，這部佛教經藏是清康熙皇帝的祖母孝莊太皇太后推動，由宮廷裡的無數高僧和喇嘛共同抄寫，歷時2年完成。整部經書共有108函，收錄了佛教的經典與戒律，無論是書寫經文的紙張、繪製文字的泥金，還是護經板，工藝皆相當精緻。

故宮

相關新聞

逛故宮突「頭暈又發麻」！一票人曝《龍藏經》奇妙感受：平靜到無欲無求

國立故宮博物院北部院區近期推出「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展，珍貴文物吸引不少民眾前往參觀。一名網友分享觀展心得，表示一走進展間便感到頭皮發麻，直呼現場「能量很高」，貼文吸引超過2萬人次按讚。不少看過展覽的網友也表示，觀展時感受到內心平靜，甚至有人站在展品前會突然頭暈；不過也有人笑稱自己是「麻瓜」，雖然沒有特殊感應，仍對古人的精湛工藝感到震撼。

高鐵最暖奇遇！日夫妻遊台搭高鐵突收「驚喜禮物」 感動：也想招待台灣人

一對日本夫妻日前分享來台旅遊期間的暖心經歷，表示搭乘高鐵時，意外收到一名台灣年輕女子贈送的點心，對方不僅事先以手機翻譯成日文送上祝福，還在下車後站在月台揮手道別，讓夫妻倆深受感動，直呼這段旅程留下最美好的回憶。貼文曝光後迅速引發網友熱烈討論，不少人也認出女孩送出的伴手禮，正是彰化人氣糕點品牌「雄二家」的蛋黃酥。 這名日本遊客在臉書社團「日台交流クラブ」發文，指出6月18日與妻子從台中搭乘高鐵返回台北，鄰座坐著一名約20多歲的台灣女子。雙方一路上都沒有交談，直到列車即將抵達板橋站時，女子開始整理行李，隨後突然遞給他們兩包點心，並拿出手機展示一段翻譯成日文的訊息「這是彰化有名的點心，祝您旅途愉快」，讓兩人又驚又喜，只來得及用日文回應一句「謝謝」。 更令夫妻倆印象深刻的是，當列車重新啟動後，他們透過車窗望向月台，發現這名女子仍站在原地，面帶笑容向他們揮手道別，夫妻也立刻隔著車窗揮手回應，短短幾分鐘的互動，卻成為旅途中最難忘的一幕。 日本遊客表示，他們將這份伴手禮帶回日本，一邊品嘗點心，一邊回味這場在異國旅途中意外收穫的善意。雖然雙方沒有交換姓名，也無法親自再次向女子道謝，但希望未來有機

婚假有8天…他喊「離婚也該給假」 一票人贊成：比結婚更麻煩

台灣的勞工結婚享有8天有薪婚假，在此期間雇主不能扣發全勤獎金。一名網友發文，呼籲勞工「離婚」時也應該有休假的權利，因為離婚也要處理搬家或換新身分證等雜事，並且有時候還需要走法律程序，因此希望有關部門有條件地給予離婚假，此文一出引起網友們熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。