逛故宮突「頭暈又發麻」！一票人曝《龍藏經》奇妙感受：平靜到無欲無求

國立故宮博物院北部院區近期推出「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展，珍貴文物吸引不少民眾前往參觀。一名網友分享觀展心得，表示一走進展間便感到頭皮發麻，直呼現場「能量很高」，貼文吸引超過2萬人次按讚。不少看過展覽的網友也表示，觀展時感受到內心平靜，甚至有人站在展品前會突然頭暈；不過也有人笑稱自己是「麻瓜」，雖然沒有特殊感應，仍對古人的精湛工藝感到震撼。

原PO在Threads發文表示，趁著周末假日前往台北故宮欣賞《龍藏經》，沒想到一走進陳列室，瞬間感到頭皮發麻，現場給她帶來的感受難以用言語表達，「除了震撼，還是震撼」。

原PO透露，回家後仍興奮地不斷向媽媽分享展覽「很厲害、很厲害」，並打算改天帶媽媽親自前往欣賞。只要花費約一杯咖啡的門票價格，就能近距離欣賞如此珍貴的文物，讓她直呼自己很幸福。

貼文曝光後，引起大批曾參觀展覽的網友共鳴，紛紛留言表示，「很厲害的龍藏經，親臨現場觀賞的感受真的不一樣」、「龍藏經真的進去很平靜，很推」、「看完整天心情很好，感覺人生無欲無求」、「我也一直起雞皮疙瘩」。

不過也有網友表示，自己並未感受到所謂的特殊能量，笑稱可能是「資質駑鈍」或本身只是「麻瓜」，雖然沒什麼特別感覺，但網友們對於作品精細的畫工以及保存完整度，全都讚嘆不已。

過去《龍藏經》在故宮南院展出時，粉專曾提到民間流傳觀看能帶來滿滿的福氣與平安。根據故宮官網資訊，這部佛教經藏是清康熙皇帝的祖母孝莊太皇太后推動，由宮廷裡的無數高僧和喇嘛共同抄寫，歷時2年完成。整部經書共有108函，收錄了佛教的經典與戒律，無論是書寫經文的紙張、繪製文字的泥金，還是護經板，工藝皆相當精緻。