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有駕照沒開過車？他報名「道路駕駛」曝3優點：免傷家人感情

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友推薦許久沒開車的人報名「道路駕駛」的課程，並列舉3大好處。圖／AI生成
一名網友推薦許久沒開車的人報名「道路駕駛」的課程，並列舉3大好處。圖／AI生成

擁有駕照雖然可以開車上路，但有些人長年沒有駕駛經驗，駕訓班學到的開車技巧都已經忘記，該透過什麼方式練車呢？一名網友發文，推薦許久沒開車的人們報名「道路駕駛」的課程，並列舉3大好處，分別是不用找家人練車、更敢嘗試山路或高速公路、培養更正確的駕駛觀念，有其他網友分享學習道路駕駛的經驗，證實原PO提到的3大好處。

一名專門分享育兒資訊的網友在Threads發文，推薦擁有駕照、但很久沒開車上路的人報名「道路駕駛」課程，並提出3大好處。第1個好處在於不用找家人陪你練車，他提到，很多人會找家人坐在副駕駛座指導開車，但家人畢竟不是專業教練，有時候只是坐在副駕指責你而已，不僅無法學會開車技巧、更傷害了家人間的感情。

第2個好處是能嘗試原先不敢挑戰的道路，例如山路、高速公路或路邊停車，很多人擔心有危險就不敢嘗試，但如果有專業教練陪同的話，就更敢嘗試這些看似困難的挑戰，最終發現「沒這麼難」。

最後是教練的專業程度，教練看過太多新手駕駛了，他們很清楚新手常犯的錯誤，並會告訴你正確的駕駛觀念，這些細節是開車幾十年的家人不一定知道的。原PO總結，報名道路駕駛課程買到的不僅是開車技術，更是開車的勇氣，當然最關鍵的是維持了家人間的情感，不必為了練車跟家人們吵架。

此文一出，不少網友分享參加道路駕駛的經驗，有網友說，他第一次上課時非常焦慮，不斷說「我不要」，還好教練非常溫柔地說「不要怕，教練在」，在教練耐心且專業的教學下，現在他已經可以自己開車到宜蘭玩了，因此非常推薦大家報名道路駕駛，有專業教練陪同練習開車讓他很安心。

有網友則提到，找家人練習開車不僅時間不好配合，家人也更容易帶有情緒說話，非常容易爭吵。此外，一般汽車副駕駛座沒有「煞車」，而道路駕駛提供的車輛則有，如果發生意外教練可即時踩煞車，既省事又安全。

另有網友分享，他因為工作需要必須開車，因為太久沒開，也找不到人陪著練習，因此報名了一堂道路駕駛的課程，雖然練習時直接開在永和區，開車過程中非常緊張，但教練非常有耐心地教導他，讓他成功學習到開車的技巧。

台灣「三寶」多，是因為考照制度不完備嗎？網紅阿綸曾發文，質疑在台灣考駕照不用開高速公路，這點是非常不合理的，雖然開國道容錯率低，但一旦出車禍就是重傷，因此應該要在駕照考試中加入考高速的環節，讓新手駕駛培養好駕車技巧再上路。對此，駕校教練也認同此想法，認為現在考駕照的確太容易了，應該要給新手駕駛練習開國道的機會。

駕照 駕訓班 家人

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