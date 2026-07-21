婚假有8天…他喊「離婚也該給假」 一票人贊成：比結婚更麻煩

台灣的勞工結婚享有8天有薪婚假，在此期間雇主不能扣發全勤獎金。一名網友發文，認為勞工「離婚」時也應該有休假的權利，因為離婚要處理搬家或換新身分證等雜事，有時候還需要走法律程序，因此希望有關部門有條件地給予離婚假，此文一出引起網友們熱議。

為了配合政府推動「台灣人口對策新戰略」，勞動部5月底公布六大措施，從婚、孕、養兒育女到友善職場等面向提供年輕家庭協助，其中，「婚假擬延長至14天」、產假延長至12周，打造更友善的育兒職場，讓年輕人敢婚、敢生、敢養，也讓企業更願意留才攬才。

一名網友在Threads發文，提到現在台灣規定結婚可以請8天假，但他認為離婚也應該享有「離婚假」。他解釋，離婚前後的時間同樣很忙碌，要找新房、搬家、換新的身分證、並跟親朋好友慶祝恢復單身等等，很需要一段時間的假期來處理這些雜事。

原PO進一步提議，離婚假是「有條件」給付，根據婚姻年限按比例給假，例如結婚未滿3年不給離婚假，原因在於婚姻本來就需要時間磨合，3年內離婚的機率太大，因此不給假，第3年後才根據級距給假。如果超過11年則可以給到8天的離婚假，因為婚姻年限一旦拉長，雙方無論是生活還是經濟上都比較緊密，考量到切割困難與小孩的生活安排等問題，因此需要較多時間協調。

如果實施離婚假，有人透過不斷結婚、離婚來請假怎麼辦？原PO解釋，結婚後至少要滿3年才能請離婚假，並且3年到6年只給2天，不用太擔心有人會鑽漏洞。原PO認為離婚假也可解決特休不夠用的問題，有時離婚需要走法律程序，若每次出庭都用特休，有可能後來只能請事假了，因此才提出「離婚假」的想法，為需要走法律程序的夫妻爭取更多時間。

此文一出，有網友提出質疑，結婚生子對國家有正面影響，所以才會透過給假鼓勵結婚，但離婚本身是負面的，因此並不覺得國家會准許離婚假。對此，原PO回應離婚的意義在於找到更好的道路，「失敗為成功之母」，並不覺得離婚本身是負面的，更別說有些人離婚是因為長期受到家暴，他認為「結婚是正面的這點，並沒有絕對；離婚是負面，我不認同」。

許多網友也支持離婚假的觀點，畢竟離婚除了簽字以外，還需要找房、搬家、換身分證、分財產、照顧小孩等等，整個生活都需要重新安排，甚至「比結婚還忙」，因此支持給離婚假。