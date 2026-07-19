各式大餐裡「火鍋」最盤？女大生嫌CP值低 網不解：自己隨便買都貴

台灣人熱愛吃火鍋，不論是平價小火鍋、吃到飽還是高檔單點餐廳，皆有忠實擁護者。然而，近日一名女網友在Dcard發文，直言在各式大餐之中，「火鍋」是CP值（性價比）最低的選擇。她以市場肉價與菜價逐一精算，痛批單點火鍋店的分量少且價格昂貴，兩個人隨便吃一餐就要花費上千元，簡直是被店家賺太多。

原PO舉例，菜市場一斤豬肉只要180元，但火鍋店薄薄六片、重約四兩就敢收180元；一斤600元的牛肉，店內切四兩同樣喊價380元。海鮮部分，市場一斤250元的蝦子，在火鍋店配上一片鯛魚與五顆蛤蜊，包裝成拼盤就要收280元。加上兩個人點各一個實際價值僅約110元的菜盤，一頓飯吃下來輕鬆破千，若遇到裝潢豪華的店面，更逼近兩千元。

支持原PO的網友認同表示，火鍋是「最不需要烹飪技巧的料理」，只要把湯底和配料準備好就能開張，連廚師都不需要。不少人指出，自己去市場採買食材不僅更新鮮、更便宜，火鍋店如此缺乏技術門檻卻能大行其道，直言台灣人一窩蜂吃火鍋的現象相當令人不解。

然而，反對網友紛紛指責，如果每一家餐廳都要用原料成本計算，那全台灣根本沒有任何一間餐廳有CP值，去外頭聚餐享受的是環境與免動手的便利性，「不用洗碗、不用備料，這項服務就是無價。」

過來人分享，自己在家準備火鍋，光是在超市買料隨便都會超過2000元，不僅事前處理食材繁瑣，吃完還得狼狽地收拾、清洗大量鍋具，花費與心力根本沒有比在餐廳吃划算。另外有學生族群緩頰，指出學校附近的百元小火鍋或200元出頭的店家，有肉、有菜又有無限續的飲料與白飯，對食量大的人來說依舊是省錢救星。

「104學習網」曾有專家指出，火鍋店最賺錢的品項其實根本不是肉品。從毛利結構來看，蔬菜的毛利最低，僅有30%，消費者最在意的加點肉品毛利約40%，而加工火鍋料的毛利則達50%。最驚人的是「飲料與冰品」，毛利率高達60%至80%，通常消費者的「隨餐加點與副餐飲料」才是店家實質的利潤核心。