駕訓班練車撞壞要賠嗎？ 妹子撞車教練竟喊「在一起」抵債

許多人考駕照前都會到駕訓班報名練車，但萬一不小心發生碰撞，到底該不該自掏腰包賠償？近日有網友在Threads上發問，吸引不少新手駕駛分享自己「撞分隔島、撞掉保險桿」的荒謬練車趣事，更有專家出面提醒多數人報名時都忽略的「定型化契約防護條款」。

原PO發文請益：「欸，我真的很好奇在駕訓班練車，萬一撞到要不要賠錢欸？」許多過來人透露，只要不是把車撞到爆掉，多數駕訓班因為車輛本就老舊破爛，通常都會睜一隻眼閉一隻眼。網友笑稱，之前不小心把車子保險桿撞掉，教練居然面不改色，當場在他面前直接「掛回去」；也有人回憶以前力道太大把手煞車弄斷，但因車子是那種後照鏡在引擎蓋上的超老舊骨董車，駕訓班最後也沒叫他賠償。

甚至有網友透露，自己朋友光是考張駕照就花費了20幾萬元，期間創下「撞壞3台車、撞斷1根號誌桿」等驚人戰績。最荒謬的是，有苦主分享自己的妹妹練車撞壞，教練竟跟她說：「不然在一起就不用賠、省一點」，結果兩人還真的交往了半年才分手。

雖然網路上流傳許多教練自行板金、當沒事發生的個案，但專家指出，交通部早在民國89年就已公布「公路汽車駕駛培訓班定型化契約」，其中第七條：學員於駕訓班場內上課、實習駕駛或於場外道路駕駛發生事故或肇事者，原則上由「駕訓班」負損害賠償責任。但如果駕訓班已善盡相當注意義務，且因「學員未遵守相關道路交通安全法令行車」或其他可歸責於學員之事由，駕訓班才能依法向學員依比例求償。

駕訓班業者私下坦言，條文中的「已盡相當注意」在實務操作上極難舉證定義。因此，汽車或重機駕訓班通常都會在車身安裝厚實的防撞保險桿來保護車輛。一般每周都在發生的拉桿、方向燈、腳踏毀損或小刮蹭，基本上都是業者自行吸收，不會跟學員錙銖必較。

此外，針對許多網友質疑駕訓班車輛是否有投保保險的盲點，業者解釋，駕訓班只要是有掛牌的車輛，都必須按規定強制加保「強制汽車責任險」。然而，強制險的保障範圍僅針對第三人的身體傷害與醫療賠償，完全不涉及財物損失（財損）。這也是為什麼當發生較嚴重的碰撞時，有些駕訓班會私下要求學員「加減賠一點」或一人一半。