社區保全吹冷氣遭住戶酸「太嬌貴」 網抱不平：上班不吹你OK？

炎炎夏日全台高溫難耐，待在室內開冷氣已成民生需求。近日有網友在Threads發文表示，不解為何總有部分住戶喜歡在社區群組內「抱怨」管理員與保全在夏天吹冷氣，輿論幾乎一面倒力挺物業人員，直言大熱天不給吹冷氣極其不人性，唯有提供舒適的工作環境，才能維持最佳的社區品質。

該則貼文曝光後，引發全台各社區大樓住戶共鳴。許多網友直言，不少人白天在公司抱怨爛工作、慣老闆，下班回到家繳了幾千元管理費，轉頭就變成自己口中刻薄的「惡鄰老闆」，對基層物業人員百般刁難。

許多大樓明文規定室內氣溫必須達到30度以上才能使用冷氣，逼得物業或保全人員只能汗流浹背地吹著髒亂的工業電風扇。有住戶要求除了室外達到28度，還必須同時滿足「濕度達到70%」才能啟動冷氣，更有管委會決議一天只能開4到6小時，其餘時間強制關機。就有外送員透露，曾遇過保全大哥因為受不了悶熱，主動向管委會申請「自費吹冷氣」，或是自己花錢買水冷扇，卻依然遭到酸言酸語。

面對少數住戶對於公共電費錙銖必較的行為，許多資深社區委員指出，大樓一樓櫃檯與管理室內，通常密集裝設了大量的電腦、消防收信總機、社區門禁系統及監視器機台，這些設備在運作時本身就會散發極大熱氣。而大廳冷氣主要是幫這些昂貴的電子監控與消防機台散熱防護，避免因高溫燒壞引發更龐大的維修費，物業人員與保全其實只是「順便吹」。

此外，也有不少住戶從「房價與社區門面」的角度直言，台灣夏季通風極差，如果大廳不開冷氣，一走進去就像三溫暖，甚至會因為管理員、保全與包裹堆積而散發出濃濃的悶臭汗味，朋友來訪時觀感極差。相反地，若能裝設新型變頻冷氣，全體住戶平攤下來的公電費用每戶僅多出幾十元到幾百元不等，卻能有效降低人員流動率，確保物業服務的穩定。