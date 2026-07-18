主管請吃Buffet！他不出席卻傳「1句話」 全網看傻：哪來的勇氣

不少公司會舉辦聚餐來慰勞員工。一名網友分享，自己因為沒參加主管請客，事後主動向對方索取600元現金，沒想到隔天見面時，主管卻忍不住嘆了一口氣，讓他相當困惑，認為自己只是少拿一點，難道真的有錯嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「怎麼辦主管不高興了？」為題，指出主管近期請同事們到漢來海港吃Buffet聚餐，但因為自己沒有出席，心想若有參加，主管本來就要多花1000多元，因此事後傳訊息向主管表示「給我600元就好了」。

這名網友進一步說明，隔天在公司主管見到他時，卻嘆了一口氣，讓他相當納悶，他也透露自己在餐飲業工作，月薪約2萬9000元，因為真的缺錢才會開口，希望知道究竟是自己的想法有問題，還是主管太過小氣？

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「人家的好意，變成要600，我真的無言」、「這真的誇張了，是不是朋友請你吃飯你不去還會跟他要600的」、「笑死你怎麼好意思？」、「太扯了你，請客是情分，不是本分」、「你缺錢可以加班多上一點啊，主管請吃飯你不去，還要錢喔？」、「沒去是你的決定，不可能跟主管再要錢」、「無言到我不知道要回什麼你贏了」。

事實上，不只主管請客，在辦公室偶爾會有同事請吃東西，也有一些眉角要注意。本站曾報導，一名在台工作的外國人表示，同事說要請大家喝飲料，他當下點了大杯，後來才發現整個辦公室的人都點中杯，讓他嚇壞自己是不是打破「辦公室的潛規則」，急著跟對方道歉，對方表示沒放在心上，還跟其他同事們一起笑得很大聲，這才讓原po放心，「他是個好人，下次請他一杯特大杯」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「如果平常就喝大杯就無妨，如果是人家請才喝大杯就是有瑕疵」、「中杯大杯只差5塊10塊，我常不能理解點中杯的人在想什麼」、「當我們超過40歲之後，都是買東西給大家吃」、「通常有人請客都是買大杯，只是不太敢點到一杯快一百」、「你不說，我們都不知道台灣有中杯的」。

此外，也有人分享貪心同事的事蹟，「同事請迷客夏還有人點家庭號的鮮奶勒」、「忘記是主管還是老闆要請飲料，結果有人點一桶鮮奶」、「平常訂飲料沒在喝，一年兩次之類的還會點純茶的，但只要有人請客會突然喝起奶類加料一杯快破百」。