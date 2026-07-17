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她搭捷運見1景象「台北人的特殊技能？」 過來人：練出來的

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO搭捷運發現許多乘客沒有握住把手，還低頭滑手機，讓她驚呼「這是台北人的特殊技能嗎？」圖為北捷車廂示意圖。 聯合報系資料照片
原PO搭捷運發現許多乘客沒有握住把手，還低頭滑手機，讓她驚呼「這是台北人的特殊技能嗎？」圖為北捷車廂示意圖。 聯合報系資料照片

台北捷運四通八達，是雙北最重要的交通樞紐，也是多數人通勤的最重要交通工具。每天搭乘的人數眾多，車廂總是擠得滿滿的，有一名女網友日前在北捷車廂裡發現一堆人搭車不抓把手，反而低頭滑手機還能站得很穩，讓她非常訝異。

這名女網友在Threads發文表示，日前搭捷運時，車廂裡擠滿乘客，她觀察了四周發現不少人沒有握扶手，還低頭滑手機，讓她相當佩服。原PO說當時自己在第一節車廂，這節車廂最前面沒有可以扶的地方，多數人卻還滑手機，完全不用扶也不會跌倒，讓她笑說「這是台北人的特殊技能嗎？」

貼文引起熱議，許多過來人解釋主要是因為台北捷運很穩，再加上多數人天天搭乘已經習慣，「台北捷運超穩，根本不用扶」、「捷運很穩，然後人很多會有被固定的感覺」、「台北捷運很穩的，沒抓把手沒問題的」、「從小搭到大，身體自動學會跟著車廂節奏平衡，核心肌群默默練起來了」、「要看司機，但是這都是練出來的」、「台北人的核心、下肢每天都有訓練，通勤也是種自律」、「台北人從很小開始，就要開始學習平衡感，多坐幾次就會了」。

還有內行人分享不抓把手站穩的撇步，「捷運要準備煞車的時候，只要稍微蹲低就可以穩住了」、「我都是腳一前一後，然後前腳微彎當支點」、「特定幾個站、轉彎和起步容易突衝的掌握好就好」、「其實大字型站法、面向車側，難度不是很高，不過要記得每個大彎道的地方改45度站法」。

但也有網友沒辦法不抓把手，「剛到台北的我，為了裝成台北人也嘗試不扶，結果差點跌死」、「我每次都快跌倒，然後附近的人都在滑手機」、「在北部搭了13年的捷運，不抓扶手或靠著，還是會直接東倒西歪的我」、「來台北生活7年，還學不會不扶搭捷運」。

聯合新聞網》之前有報導，台北捷運板南線為了舒緩通勤人潮，移除列車部分座椅和中央立柱，但也因此引來抱怨。有乘客不滿中央區域沒有把手，導致視障者一時間找不到可以扶的地方，還有網友痛批根本意圖使人摔倒，掀起不少討論。

台北捷運

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