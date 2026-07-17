女友香水混狐臭味太重！他想送止汗劑卻怕開口 網友一面倒這樣建議

台灣的夏天讓人覺得悶熱難耐，在戶外一段時間就容易滿身大汗，有些人會因此散發出濃濃異味。有一名男網友透露女友很愛噴香水，再加上身上有狐臭味，兩種味道混在一起讓他難以忍受，想送對方止汗劑又不知道該怎麼開口，只好上網求助網友們的意見。

原PO在Dcard發文表示，女友平時很愛噴香水，日前兩人去逛夜市時，因為逛街人潮太多太擁擠，再加上天氣很熱，身體出汗冒出異味，結果女友的香水味加上狐臭味，讓他聞到差點乾嘔。他說兩人因為才剛交往不久，因此不知道該不該跟對方說，雖然有想委婉地送她凡士林乳液，卻又怕傷了對方自尊，無奈之下只好發文求助。

貼文一出，不少人都建議直接告知比較好，「直接說沒關係吧」、「我覺得直接說欸，如果她會因為這樣就爆氣，那代表她不值得交往。難道以後結婚了也要小心翼翼嗎？氣味管理是很基本的事情」、「直接說，讓她去想辦法解決，而不是你幫她決定解決方式，這是不尊重她的自主性」、「我覺得你應該直接點出這個問題，我本身也有狐臭困擾，所以會覺得送止汗劑這種委婉的方式比直接講更傷人」。

也有網友提供其他方法，「先假裝是買給自己的，然後說剛好買一送一，多的那一條送給她，感覺比較不尷尬」、「如果同居的話，我會默默買來幫她擦，順便按摩」、「可以試探問問要不要一起擦，夏天可以保持腋下清爽這樣」、「你送她雷射手術比較好」。

其他人則表示，「你愛她嗎？愛的話就不要送，很傷自尊，可以想其他辦法來解決問題」、「說真的，汗味混香水味有時候比單純流汗還可怕…懂的人都懂」、「我的話會介意，但之後會感謝你的」、「講了會很尷尬，所以你必須靠智慧去解決」。