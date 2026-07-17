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每天吃水煮蛋吃膩了？ 她搭配1物口感秒升級：一試成主顧

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友將海苔包著水煮蛋一起吃，沒想到口感升級讓人驚豔。 示意圖／ingimage
有網友將海苔包著水煮蛋一起吃，沒想到口感升級讓人驚豔。 示意圖／ingimage

不少人會拿海苔來做各種不同料理，尤其最常見的三角飯糰就是用海苔包覆著米飯和餡料。有一名女網友試著將海苔直接包水煮蛋，沒想到味道和口感讓她非常讚賞，貼文引發熱議，不少人也躍躍欲試。

這名女網友在Threads發文表示，之前曾看過其他網友拿海苔來包水煮蛋，讓她好奇嘗試了一下，沒想到一試成主顧。原PO說自己每天都要吃水煮蛋，這種方法對她來說真的是口感升級，她還建議海苔要買味付海苔（指經過調味的日式海苔）比較好吃。

貼文引起不少討論，「吃水煮蛋成本又增高了」、「海苔不管包什麼都好吃啊」、「妳很懂，我媽之前都這樣吃」、「怕腥味的我，這樣吃很可以」、「我需要這吃法，感謝示範，讓我每天的水煮蛋更有簡單的變化」、「好酷喔！第一次看到這種吃法，改天來試試」。

其他老饕也分享自己的吃法，「發現加鹽昆布也很好吃」、「我的水煮蛋都是用玫瑰鹽混合粗粒胡椒沾來吃」、「我今天用韓式海苔也好吃」、「上次看到脆友分享，海苔+水煮蛋+肉鬆，升級版好好吃」、「我自己另外還會加一點柚子鹽」。

海苔屬於高碘食物，人體若缺碘就很容易出現疲倦、畏寒、體重上升、心智功能受影響、甲狀腺腫大等狀況。《元氣網》報導，平時飲食可以「酌量」攝取含碘豐富的天然食物（不建議多吃），包含海帶、紫菜、海苔、海水魚貝類等，大約每周吃1次，每次一小截指節大小即可。

水煮蛋 海苔

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