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台灣統一發票讓歐美網友很好奇 旅日作家：竟然被外國學去

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣獨創的統一發票形式不僅可以防止商家逃漏稅，還能讓民眾對獎，也讓外國人好奇又羨慕。 聯合報系資料照
台灣獨創的統一發票形式不僅可以防止商家逃漏稅，還能讓民眾對獎，也讓外國人好奇又羨慕。 聯合報系資料照

台灣的統一發票可說是全球獨一無二，不少外國人很難相信一張小小的收據除了可以防止商家逃漏稅之外，還能讓民眾每兩個月對獎一次，成為全民的小確幸。旅日作家「魚漿夫婦」日前在臉書分享歐美網友對統一發票的看法，掀起不少討論。

「魚漿夫婦」日前在粉專分享歐美網友的貼文，從貼文中看到外國網友對於統一發票感到好奇，並解釋台灣早期因為經濟活動高度仰賴現金，街上又到處是小店，為了解決店家逃漏稅的問題，才會發展出發票的形式。

有其他的外國網友也表示，統一發票還能變成像彩券一樣，最高可獲得30萬美元（約台幣966萬元）的獎金，讓民眾更願意購物時索取發票，也等於把消費者變成自願幫忙查稅的人。對此「魚漿夫婦」表示，看到不少外國人對統一發票的討論，自己很訝異這項屬於台灣自創的防逃漏稅方式，竟然會被那麼多國家學習去。

貼文也讓不少人對發票政策豎起大拇指，「原來這招有被其他國家拿去用喔，一直以為只有台灣獨有」、「這個真的是劃時代的高效稅務發明」、「統一發票對獎，的確是當時獨步全球的做法」、「我對發票制度高度肯定和讚賞，但我不知道這項制度竟能被其他國家效尤欸」、「香港人飄過，台灣這個方法真的很聰明」。

其他網友也表示，「但是還是很多『假裝』營業額未滿20萬的小吃店在逃漏稅」、「每次去日本拿到一堆收據，都覺得又不能兌獎，給我那麼多紙要死」、「其實不少店該開但沒開，就算沒拿到發票，台灣人也不會在意」、「這種方法只要是賭性堅強的國家都適用」、「不過中獎率偏低，很多人寧願不要發票，用便宜一點的價格買入」。

統一發票 逃漏稅

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