百元鈔快變硬幣？物價飆漲引共鳴 年輕人最怕長輩這1句話：壓力很大

物價持續上漲，外食、飲料等日常開銷越來越高，不少民眾都明顯感受到荷包縮水。近日一名網友在社群平台Threads貼出一張100元鈔票照片，發文感嘆「最近一直覺得，它就快要變硬幣了」，短短一句話引發廣大共鳴，貼文吸引了11萬人按讚，不少網友紛紛留言直呼，如今100元早已不如過去耐花，甚至連吃一頓飯都有困難。

貼文讓多數人相當有感，「不是快了，是已經成為了。基本上沒帶上2張你應該都很寸步難行了，找不太到你想吃可以吃飽的東西」、「連7-11的便當好多都破百，不然就是隨便改一點點就漲十塊、二十塊」、「真的很有道理！以前可以一天100還有剩耶」、「超懂，以前一張買兩個便當，現在一張快要連一個都買不到了」。

還有網友回憶過往物價沒那麼嚴重時，少少的錢就可以吃多又吃飽，「以前正忠排骨飯才50元、雞腿飯55元，100元可以買兩個便當然後再去巷口買一杯25塊珍珠奶茶」、「國中的時候帶著100塊可以吃正餐+點心，一碗麵+飲料或湯，點心可以吃麵包、炸雞之類的」、「以前這張（100元）我能吃小火鍋，有冰有無限白飯的那種，現在這張我只能去7-11買微波」、「很可怕！小時候掛號費50，然後高職時期150，現在掛號200，什麼都漲什麼都貴，不奇怪」。

除了物價上漲外，也有許多年輕人坦言，更大的壓力來自薪資成長追不上生活成本。有人無奈表示，「可怕的是老一輩們還會說，你要省點啊，怎麼都沒存錢」、「親戚只會在過年說『你們年輕人要存錢，不要亂花錢』」、「薪水沒漲，房租、餐費、生活用品卻一直漲」，感嘆現實生活壓力愈來愈沉重。

《經濟日報》報導，中研院經濟所13日上調今年消費者物價指數（CPI）年增率預測至1.95%，逼近2%通膨警戒線。調查更顯示，受中東戰事影響，63.1%民眾預期一年後生活成本將上升，平均預期漲幅達8.77%，92.9%預期一年後通膨將持續走高，反映民眾對通膨預期心理正急遽升溫。