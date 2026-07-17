「小菜畢業了！」鼎泰豐內部術語曝光 員工揭管理方式

近日有民眾到鼎泰豐用餐時，發現小菜區最後一盤餐點旁放著一張寫有「最後一份，請寫畢業時間」的標示牌，對其中「畢業時間」的意思感到好奇，並將照片分享到社群平台Threads詢問：「是不是要記錄最後一份小菜賣出的時間做統計？」貼文曝光後，吸引超過30萬次瀏覽，也引來不少鼎泰豐員工及知情網友現身解答，揭開店內鮮為人知的管理方式。

多名熟悉內情的網友及鼎泰豐員工表示，「畢業時間」其實是店內沿用多年的內部術語，指的是某一道小菜當天最後一份售出的確切時間，當小菜賣完時，員工會記錄售罄時間，甚至透過耳麥通報「小菜畢業了」、「黃瓜畢業囉」，提醒現場同仁該品項已經售完。

員工進一步說明，記錄「畢業時間」的主要目的，在於掌握每日銷售狀況，藉此評估備貨量是否適當。如果某道小菜太早賣完，代表備貨可能不足；若接近打烊仍有大量剩餘，則可能備貨過多，畢竟店內多數前菜都是前一天晚上向中央廚房統一叫貨，因此各門市必須透過每日記錄，作為隔日叫貨及備料的重要參考。

真相曝光後，不少網友也留言表示，「覺得畢業時間的說法很可愛」、「很喜歡畢業這個說法，太可愛了」、「應該是賣出的時間，之前聽過服務人員對著耳麥說『小菜畢業囉、黃瓜畢業囉』」、「那賣不出去的小菜是延畢？」、「沒賣完算留級嗎？」「上次點這個小菜，但由於最後一盤份量不夠，服務員直接免費招待我們」。

還有曾在鼎泰豐工作的員工笑說，自己曾一時口誤直接向客人表示「小菜畢業了」，結果客人一臉疑惑，她才驚覺自己脫口而出只有內部才熟悉的說法。