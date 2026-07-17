刷卡機跳「請沒收卡片」店員嚇壞 內行曝處理SOP還能領獎金

一名店員在社群發文求助，有客人拿信用卡結帳，靠近刷卡機感應時，螢幕上卻顯示「請沒收卡片」5個字，讓他不知該如何處理。文章曝光掀起熱議，有內行解答該卡可能是「已停卡或疑似盜刷高風險卡片」，若將卡片沒收並寄回銀行，還可以獲得「沒收獎金」。

該名網友在Threads發文，客人拿出信用卡結帳，將卡片靠近機器感應，只見畫面顯示一個叉叉，並出現「請沒收卡片」5個字，讓他當下不知所措，著急發文求助網友。文章一出，內行提醒「可能是遇到已停卡或疑似盜刷高風險卡片」。

有過來人分享類似經驗，「以前做飯店遇過，先記下卡片資料，讓他入住，然後電話聯絡銀行，確定是竊卡盜刷，打電話叫警察」、「一、跟客人說刷卡機網路連不上的，去重開一下小烏龜；二、去後面的房間報警；三、跟客人說重開要等5-10分鐘，先坐著喝杯茶什麼的，想辦法拖到警察來」。

也有人曾經領過沒收獎金，「以前遇到沒收卡片，寄回去發卡中心，有1000元可以拿耶，最高一個月遇到沒收卡10張，獎金一萬還要先扣稅」、「之前在百貨上班也有領過！可以直接跟客人說，剪碎了寄回也是可以領到獎金」、「以前在賣場打工，收到這種卡片，寄回銀行能換得一千的獎金，這種您跟客人說卡片有問題，他們都不吵不鬧默默閃人的」。

根據銀行公會最新修正的信用卡自律公約也提到，收單機構可以向發卡機構收取每張新台幣1,000元的「沒收卡片獎勵金」，目的是鼓勵特約商店協助處理偽冒刷卡案件，但特約商店實際能不能拿到獎金，得看收單銀行與店家的契約及作業流程決定是否發放、如何申請。