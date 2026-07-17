天天辣炒年糕、炸醬麵…為何南韓女生身材逼死人？網揭3關鍵：蛋白質很多

韓國除了娛樂產業受到關注以外，飲食文化也逐漸推展到全世界。有網友好奇韓國的食物有不少碳水化合物，而且重口味、熱量又高，但為何韓國的女生身材還是這樣的纖細苗條？貼文一出也引起不少討論，不少人直言和「常走路」、「進食量少」、「飲食均衡」有關。

原PO在Threads上發文表示，大家耳熟能詳的韓國美食如辣炒年糕、拉麵、炸醬麵等，若天天都吃這些會導致身材大暴走，但在這「碳水大國」中，為何韓國的女生身材還是一直逼死人，完全不理解她們吃下去的熱量到底都排到哪裡去了？

貼文引起熱議，不少網友認為和當地人常走路有關，「因為他們每天都走很多路，爬很多樓梯、斜坡，飲料都是咖啡」、「你以為他們捷運轉乘都像西門站直接走去對面月台？」、「在韓國幾乎都走路，所以我每次去韓國都是三餐或者三餐加宵夜（泡麵或炸雞），然後瘋狂走路，回台灣體重也是減少的」、「韓國幾乎是一直走路，一直走一直走，然後各種上坡下坡」、「她們的地鐵站一直在走，還穿高跟鞋。去韓國玩每次ㄧ天都走3、4萬步以上欸，所以她們腿細又瘦真的是有道理的」、「他們都走路，不像台灣去巷口也騎車」。

還有過來人透露韓國人吃的量不會太多，「我問過韓國人，他們沒有像台灣一樣點了食物就會光盤的習慣，常常會剩下來」、「控制進食量」、「我在韓國生活的時候，身邊的朋友從來沒有把碗裡的食物吃完過」。

其他網友也解釋韓國人的飲食種類中，蔬菜和蛋白質其實也不少，「他們吃的菜也很多」、「其實他們原型食物蠻多的」、「他們雖然碳水多，但蔬菜多、蛋白質也多，其實是均衡的」、「我去韓國的體感反而是覺得他們是蛋白質比較多，烤肉也好、炸雞也好、豬腳也好、海鮮也好，通常都是蛋白質很多的一餐」。

其實對於日本也有類似的疑問，之前有台灣網友在PTT發文，好奇日本人幾乎每餐都吃壽司、拉麵，這些都是澱粉類食物，但在日本大街上卻很少看見胖子？不少留言也點名和「交通方式」、「運動風氣」、「飲食習慣」有關，因為日本人每天都走一堆路，熱量消耗得大，另外日本人的運動習慣也比台灣好，再加上台灣的食物多元，民眾愛吃油炸物、喝手搖飲，才會出現台灣人比日本人胖的情況。

《天下雜誌》曾報導，日本人的肥胖率維持在全球前幾低，關鍵不是少吃碳水或是限制性飲食法，而是在於處理食物的方法、份量以及每天的日常活動。另外日本人的飲食習慣包括細嚼慢嚥、一群人一起吃、小份多樣、不分心，也是避免暴飲暴食的重要因素。