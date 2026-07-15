愛車內裝防曬痕擦不掉？ 內行曝用「1彩妝神物」輕鬆卸乾淨

炎炎夏日紫外線爆表，許多駕駛為了維持肌膚白皙，出門前必備防曬乳。然而，擦完防曬後若沒洗手就直接接觸車內的方向盤、排檔桿或車門把手，沒過多久就會浮現一塊塊難看的白斑與泛白指印。近日，一名網友發文請益這類殘留的「防曬痕」究竟該如何去除，引發大批車主共鳴。

原PO發文表示，每次擦完防曬後，愛車內裝經常會因為不經意的觸摸而留下一片片白白的粉痕。照片中可見，不管是車門皮質扶手還是儀表板，都沾染了厚厚的泛白化學殘留，看起來極難清理。大批車主看了也紛紛淚喊：「我車門跟方向盤也長這樣！」、「以前不愛防曬就是怕車子變這樣」。

不少車主坦言，過去試過一般清水、酒精甚至家用清潔劑，不僅無法徹底擦乾淨，還差點因為溶劑過強而傷到寶貴的皮革材質。有內行網友指出：「既然防曬是用在皮膚上的彩妝，那妳的臉用甚麼卸妝，車子就拿甚麼去擦就好了！」

網友熱情分享，舉凡家裡常見的「卸妝慕斯」、「卸妝乳」、「卸妝水」，甚至是便利的「卸妝濕紙巾」，搭配一條微濕的熱抹布或化妝棉輕柔擦拭，就能不傷表面皮革，輕輕鬆鬆將泛白的防曬粉痕卸得一乾二淨。比起使用化學成分不明、容易殘留異味或讓塑膠件白化的家用清潔劑，直接拿溫和的卸妝產品，才是最直接的解決方式。

也有網友提議使用「白博士配魔術海綿（科技海綿）」來大掃除。不過網友提醒，科技海綿本質上是一種「極細微的砂紙」，如果長時間在皮革或塗料皮件上磨洗，很容易將表面耐磨塗層刷掉，導致材質加速老化損壞，車主在使用前務必保持警覺。

汽車美容專家建議，若要徹底且安全地保養愛車，市售的「多功能內裝泡沫清洗劑」是另一個好選擇。這類專用產品具備中性安全配方，將泡沫均勻噴灑後，搭配內裝專用纖維軟毛刷輕刷、再以乾布收乾，就能深入塑膠紋路縫隙，高效分解人體皮脂、汗水與防曬油污。